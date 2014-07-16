普京呼吁金砖国家联合反美

哈通社阿斯塔纳7月16日电，据新华网援引英国金融时报网报道，俄罗斯呼吁由新兴市场组成的"金砖国家"(Brics)集团共同反制美国"骚扰"其他国家的行为。在乌克兰问题上与西方对峙的莫斯科方面，正寻求建立更强大的联盟。

在巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的领导人齐聚巴西海滨城市福塔莱萨，举行他们的第六次年度峰会之际，俄罗斯总统弗拉基米尔•普京对俄通社-塔斯社表示，俄罗斯受到美国及其盟国的"制裁攻击"。 "我们应当一起考虑一套措施体系，帮助防止那些不同意美国及其盟友作出的某些外交政策决定的国家受到骚扰，"普京表示。 俄罗斯发表此言之际，金砖国家领导人预计将批准创建这个集团第一个真正的机构－－一家开发银行，以及一只1000亿美元的联合外汇储备基金，旨在帮助抗击金融危机。 外交官们表示，在乌克兰问题上，普京不太可能赢得其他金砖国家领导人的支持，让他们对西方采取强硬立场，但这个集团可能对这场冲突做出一个比较中立的表态。 普京表示，他将提议在五国外交部之间建立定期磋商机制，以协调它们在联合国对于地区冲突的立场。 这种战略应着眼于"抵制个别国家的企图，即把它们推翻自己不想要的政权的政策强加于国际社会，以及对危机局势倡导单方面解决方案，"俄塔社援引普京的话说。 自克里米亚于今年3月份从乌克兰版图上回归俄罗斯以来，美国和欧盟已对多名俄罗斯官员和富豪实施旅行禁令和资产冻结。 金砖国家的贸易部长也在１４日晚开会，重申他们致力于落实世界贸易组织去年12月在巴厘岛达成的协议，实施旨在简化贸易程序的各项措施。 他们重申这一承诺的背景是，有人担忧印度和南非可能阻止这项定于7月31日正式实施的协议，因为这两个国家不满世贸组织在粮食安全问题上的谈判进展。 据路透社报道，印度商工部秘书Rajeev Kher在新德里对记者表示，粮食安全问题上的进展，已不再是批准实施巴厘岛协议的前提条件。"我们没有说不该有协议。我们只是要求他们应对我们的关切，"Kher表示。 巴西尤其热衷于打破这一僵局，因为巴西曾大力游说，让该国最受人尊敬的外交官之一罗伯托•阿泽维多去年接掌世贸组织。巴西还需要重振多边贸易体系，以弥补该国缺乏双边贸易协定的现实。 "部长们强调了巴厘岛部长级会议的成功......并在（巴厘岛协议）的目标及其实施时间框架上依靠金砖国家的支持，"金砖国家贸易部长会议的一份公报表示。 在双边会议上，中国国家主席习近平邀请印度总理纳伦德拉•莫迪出席于11月在北京举行的亚太经济合作组织论坛。