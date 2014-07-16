英媒：中俄经贸关系在西伯利亚遇到障碍

哈通社阿斯塔纳电，英国《金融时报》周二报道说，虽然中俄两国好像彼此视为重要的贸易伙伴，但是实情可能并非如此。

该报记者希勒前往俄国远东地区城市哈巴罗夫斯克。希勒的报道说，中俄今年5月签署天然气供应的合约，对俄国总统普京来说，是中俄经济合作"黄金"时代的来临。

开东闭西

报道称，俄罗斯在并入克里米亚导致与西方关系恶化之后，普京以对中国的贸易和投资"敞开大门"来作回应。 俄国将中国"赞誉"为"最重要的经济伙伴"，设立了能源、基建以及科技等等方面的共同开发项目，并且预期双边贸易额到了2020年会增加一倍多，到达2千亿美元。 不过希勒表示，在采访了一个中俄边境、黑龙江畔的村庄之后，他发现"普京的远见仍然被长期的敌视与猜忌所抵消"。 希勒举例说，两家中国的林业公司2008年曾经到附近投资，目的是供应其工厂所需，但是两年后，俄国政府关闭边界，将通路"当面封死"。 报道引述其中一家公司新春木业集团人员的话说，现在运送木材的卡车必须绕路700多公里才能抵达中国，导致获利减半。 报道并说一家在当地犹太人自治区销售农机的中资公司，因为俄罗斯海关对大型机械采取进口配额限制，使得经营发生困难。 该公司当地的经理告诉希勒，除了每次进口一部大型采收机就要填写大批申请表格之外，2013年全年该公司仅获准进口一部农机。 报道说，中资占哈巴罗夫斯克直接外资的4%，比2009年多了2个百分点，但是如果除去迂回在岸外登记的俄罗斯企业的资金，这个比例应该更高，而且大型中资企业也开始前进俄国远东地区。 入乡不随俗 希勒引述负责哈巴罗夫斯克当地外资管理的俄罗斯官员的話证实双边贸易和投资都在快速增长，但是该官员也说，中国企业只是对俄罗斯远东地区的天然资源感兴趣，不愿意设立工厂、雇佣俄国工人。 报道说一家当地的中资企业雇佣了百余名中国籍人员，但是只有20名俄罗斯员工。工厂经理说，当地居民过于懒惰而且经常醉酒，中国工人则是住在宿舍、每周从早到晚工作7天。 希勒也举出中国电力工程公司的例子，因为安全检查不合格曾经多次被罚款，此一合作项目的人员"都没有与俄罗斯打交道的经验"，在多次检查不合格之后，才聘请了一名俄国籍总工程师。 报道指出，在中国的农产企业也纷纷前进的时候，前述的"敏感"可能会更加严重。中国农产企业2008年，在当地耕作面积为5万公顷、预期到2016年会达到66万余公顷。