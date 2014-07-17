乌政府军运输机被击落疑俄军所为

哈通社阿斯塔纳电,据纽约时报网消息,乌克兰和俄罗斯越来越激烈地就越境战争行为谴责对方，进一步深入展开了一场由真实的攻击或精心组织的破坏活动组成的隐晦战争，这场战争让两国陷入直接冲突的可能性越来越大。

周二，乌克兰军方官员表示，他们怀疑俄罗斯发动了一场空袭，摧毁了乌克兰东部距两国边境约12英里（约合19公里）的斯尼日内市的一栋四层公寓楼，导致至少11名平民死亡。亲俄分离主义者反过来则称，是乌克兰军方制造了那次爆炸事件。 乌克兰总检察长办公室发表声明，称他们正在搜集俄罗斯在空袭中发挥了作用的证据。此前一天，基辅政府表示，它认为俄罗斯应为一架军用运输机在卢甘斯克被击落一事负责。在那之前的一天，边境城市顿涅茨克的俄方一侧遭迫击炮袭击，导致一名男子死亡，另外两人受伤，俄罗斯外交部(Russian Foreign Ministry)随后警告称此事可能会带来"无法挽回的后果"。 克里姆林宫官方否认武装、资助或指导了乌克兰东部的叛乱，但最近几天，它对叛乱的积极支持已被公开承认。分离主义领导人抱怨俄罗斯提供的武器质量差，年代久远，并称他们在遭到乌克兰军方更猛烈的攻击时缺乏更积极主动的援助。 周二，乌克兰东部的公路上似乎出现了关于俄罗斯军方提供援助的新证据。坦克和较小车辆组成的车队穿过由反叛者控制的地区，往西驶向顿涅茨克。上午10点过后不久，一列由八辆坦克、四辆大型装甲运兵车以及各式各样较小的民用车辆和小面包车组成的长车队蜿蜒着通过小城乌格列戈尔斯克。 反叛分子斜靠在坦克顶部，像是靠在沙发上一样。一家书报亭的老板看着车队开过。"我真是受够这些了，"这名老板说。出于安全考虑，她只愿透露自己的名字是拉里莎(Larisa)。 她把最严厉的斥责留给了乌克兰政府。"他们在残杀自己人，"她说，"我们不会原谅他们的这种做法。" 半小时后，由四辆坦克组成的车队在同一条路上开过，途经一片鲜艳的向日葵。车队后面跟着卡车和民用车辆，其中包括一辆看上去像是新车的大众小面包车，车顶上有一盏蓝色的灯。 持续的武器和装备供应激怒了基辅的官员，其中包括敦促西方对俄罗斯实施更严厉经济制裁的乌克兰总统彼得罗•O•波罗申科(Petro O. Poroshenko)。 副总检察长阿纳托利•马季奥斯(Anatoliy Matios)在基辅的新闻发布会上表示，乌克兰政府打算出示俄罗斯参与了斯尼日内那栋住宅楼被炸一事的证据。"我们会按照国际标准证明，一个邻国使用了军事装备和弹药，"马季奥斯说。 尽管分裂分子指责是乌政府发动了此次空袭，乌克兰官员却坚称，自从一架军用直升机被火箭击落后，他们就在本周一暂停了所有的军事飞行。周二，俄罗斯否认了摧毁飞机的火箭弹是从俄方边境发射的说法。 边境双方的相互控诉给激战增加了新的仇恨，与此同时，在乌克兰东部分裂分子发动的叛乱和乌军方的平叛行动中，丧生的人数在持续增加。 乌克兰国家安全和防务委员会(National Security and Defense Council)发言人安德里•李森科(Andriy Lysenko)在周二的新闻发布会上说，在乌克兰东部各地，至少有六名乌克兰士兵在前一晚的战斗中丧生，另有13人受伤。 自称是卢甘斯克共和国公民的分裂分子表示，在针对该地区的轰炸行动和其他战斗中，有15名平民被杀，60多人受伤。这其中不包括在斯尼日内市遭遇的空袭中遇害的11名平民。 李森科称发生在斯尼日内市的袭击是"一次肆无忌惮的血腥挑衅，目的是败坏乌克兰军方的声誉"。 乌克兰官员已表示，坠毁货机正在相当高的高度飞行，需要用俄罗斯提供的尖端地对空导弹才能击落。他们还说，看上去导弹是从俄方边境发射的。 俄罗斯于周二否认了这一指控，称这架货机被击落的位置离边境极为遥远，不可能和俄罗斯的导弹有关。 一名西方高官说，关于乌克兰飞机坠毁的信息尚无定论，鉴于自己正在讨论的是情报报告，他拒绝透露自己的身份。 这名官员说，一些政府分析人士最初的结论是，摧毁飞机的也许是俄罗斯的地对空导弹，而非肩扛式防空系统。这名官员还说，导弹也许是从俄方边境发射的，这一断言无法得到证实。 通常在事件发生后，西方官员都会迅速表示支持乌克兰方面的陈述，并一再斥责俄罗斯没有采取足够的行动制止武器和作战人员跨境流入乌克兰。 据彭博资讯社(Bloomberg News)报道，本周一，白宫召见了欧盟(European Union)驻美国大使，目的是推动欧洲对俄罗斯的金融部门实施制裁，以及向大使出示情报，上面是俄罗斯给分裂分子提供支持的记录。欧盟领导人计划于本周三举行会晤，考虑制裁行动。 美国官员说，如果欧盟不支持美国的行动，奥巴马可能会决定独自实施制裁，因为担忧俄罗斯会利用这点离间美欧之间的关系，他曾试图避免这样的单独行动。