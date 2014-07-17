巴西前奴隶的儿子有待证实可能是世界上最年长的人

哈通社阿斯塔纳电,据美国中文网援引雅虎消息报道称，巴西一家养老院认为那里就是世界上最年长者的家，而他则是出生在一个行将消亡的奴隶社会中，有文件证实他出生在126年前，当时巴西还有一位皇帝。

养老院副院长恺撒•西凯拉介绍说，2001年颁发的一份出生证和身份证表明，约瑟•阿基尼罗•多斯•桑多斯，是巴西包鲁市维拉•外森提那避难所的一名居民，生于1888年7月7日，当时只差两年，巴西的奴隶制度就宣告结束了。 养老院副院长恺撒•西凯拉表示，多斯•桑多斯没有任何可以证明其年龄的原始文件，自从亚历山大•伊米奇于6月8日在纽约去世以来，人们对他的生活所表现出的兴趣与日俱增。 据CNN的消息，伊米奇活到111岁高龄。CNN报道称，加州托伦斯老年学研究会4月份证实他是世界上最年长的男人。 养老院副院长恺撒•西凯拉表示，多斯•桑托斯的一些相关文件获得一位法官的批准，而这些文件出台的基础则是与这位据推算为百岁老人的人举行的一次访谈。 "我们只是说他的年龄仅仅是推算出来的，" 在养老院供职已达31年之久的西凯拉表示。"但是他很清醒，他讲话很好，除了洗澡之外，他每天几乎什么事情都自己做。" 多斯•桑托斯一直住在维拉•外森提养老院，这家养老院自从1973年以来一直照料穷人。 相关人士一直没有对多斯•桑托斯立即发表评论。 因为根据老年学协会的调查，到6月25日为止，当时健在的最年长男人是111零140天的日本人百井盛，而最年长女人则是大川美佐绪，也是日本人，年龄是116岁零112天。 西凯拉说，只有在2001年采访过多斯•桑多斯的那位法官证实过他的年龄。维拉•外森提养老院正在努力从巴西东北部的塞阿拉州的案卷中获得更多一些资料。而养老院管理人员也已经和医生及其他人谈论过是否有可能利用碳年代测定法来缩小其生日的误差。 直至近年以来，很多出生在偏远地区的巴西人都没有正式的出生证。 "为所不允许的唯一一件事就是不能伤害约瑟•阿基尼罗•多斯•桑多斯，"西凯拉说。"但是我们敢肯定他非常老，而他也的确很老。" 记者们采访了位于圣保罗市西北方向大约275公里的包鲁市养老院之后，当地媒体网站上公布了多斯•桑多斯的照片。 如果他的生日可以得到证实，那就将表明多斯•桑多斯出生一年略多一点儿之后，巴西皇帝唐．佩德罗二世就被废黜，而与此同时，现代的巴西共和共则宣布诞生。在那个时候，维多利亚女王正统治着大英帝国，而格罗弗•克利夫兰则正是美国的总统。