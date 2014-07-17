巴沙尔·阿萨德宣誓就任叙利亚总统

哈通社阿斯塔纳电，据新华网报道，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德当地时间１６日下午在首都大马士革宣誓就任叙利亚新一任总统，开始他的第三个７年总统任期。

在就职典礼上，巴沙尔首先检阅三军仪仗队，然后在军乐团的伴奏中步入大马士革人民宫。受邀参加典礼的叙利亚政、军、宗教界人士起立鼓掌，对巴沙尔表示祝贺。

随后，巴沙尔宣誓就任叙利亚新任总统，并发表就职演说。在叙利亚已经动荡３年多的情况下，演说主题紧扣应对危机。 巴沙尔说，他下一任期内的执政关键词是"反恐"。"我们不会停止与恐怖主义作斗争，无论出现在哪里，我们都会打击，直到叙利亚全境恢复和平。" 同时，巴沙尔表示，叙利亚对反对派也不会一味打击，"对于那些迷途知返的人，我们乐意展开民族和解。" 为确保就职典礼顺利举行，当天大马士革市内多处戒严，军用直升机也低空盘旋，严防可能出现的暴力袭击事件。 近一段时间，叙利亚政府军进一步清除了大马士革周边的反对派据点，加强了首都安保，市内一些已经设立两年多的检查点或路障也被移走，这些使叙利亚普通民众感到局势在逐渐变好。 ２０００年６月，巴沙尔的父亲、时任叙利亚总统哈菲兹·阿萨德去世，巴沙尔不久后当选总统。２００７年，他获选连任。在今年６月３日举行的总统大选中，他凭借８８．７％的支持率在三名候选人中胜出，再次获选连任。 不过，叙境内外的反对派都表示，此次大选不够有包容性，是一场"政治闹剧"。联合国官员也担忧，巴沙尔继续执政会影响政治解决叙利亚危机的进程。