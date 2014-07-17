中国启动公车改革 副部级以下取消用车

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,每年中国政府审计重点"三公"中的"公车"周三（7月16日）启动全面改革。一般公务用车和副部级以下官员用车被取消。

根据新规定，普通公务出行将社会化，政府分级提供公车补贴。中央国家机关今年内完成有关改革，将拍卖5000辆公车。

今后，厅局级以下领导干部将不再享有专属座车配备，节省公款以及杜绝公车私用情况。中国的公车开支是所有三公（公务接待、公务车辆、因公出国）消费的三分之二，导致"车轮腐败"弊病。 据报道，中国的公务车数量超过400万辆，而且每年增加20%，因采购、维护、燃油消费超过4000亿元人民币。但仅三分之一用于公务活动，三分之一是司机个人使用，还有三分之一是领导个人和家庭使用。 根据中办、国办的改革方案，因取消公务车而失去工作的司机和后勤人员，要采用内部安置办法，安排转换工作，提前退休。 对不再享有公车配备的中央司局级官员，每人每月补贴1300元人民币、处级每人每月800元、科级及以下每人每月500元。对于取消的车辆，要公开招标拍卖，防止贱卖。 发改委副主任连维良在接受中央电视台的采访时表示，这个改革的意义首先是有利于党风廉政建设，能够有效解决社会高度关注的车轮上的普涨浪费。 他指出第二可以降低行政成本。在三公经费当中，公车的经费占的比重很大。 连维良表示第三点就是改革有利于资源的合理配置。这次改革首先发挥中央国家机关的示范作用。随后全国全面实施改革则变得更加容易。