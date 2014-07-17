墨西哥富豪斯利姆再超盖茨成世界首富

哈通社阿斯塔纳7月16日电，据福布斯网站报道，卡洛斯•斯利姆•埃卢（Carlos Slim Helú）再度成为全球首富，这主要归功于电信巨头美洲电信（América Móvil）的股价在美国和墨西哥股市双双上涨。斯利姆将微软联合创始人比尔•盖茨（Bill Gates）拉下世界首富的宝座，盖茨自2013年5月以后一直保有这个头衔。

这一变动发生在星期二，当天斯利姆的电话公司美洲电信（América Móvil）的股价上涨1%，即市值增加8.056亿美元。据福布斯估计，这使他的个人净资产增至796亿美元，超过了盖茨的791亿美元。美洲电信是斯利姆持有的最大一笔资产。

自美洲电信上周宣布，计划剥离旗下一些资产，以遵守墨西哥新实施的反电信垄断法以来，该公司股价连连上涨。上周三，在发布分拆消息24小时后，美洲电信的股价强劲上扬。过去一年中，由于在墨西哥遭遇监管压力，美洲电信的股价一直萎靡不振，而在宣布分拆消息后的第二天，它在纽约证券交易所挂牌的股价就大涨了10%。

7月1日至7月11日间，斯利姆的财富从745亿美元上升至796亿美元，12天中增加了51亿美元，这表明在新的反垄断电信法开始实施的情况下，投资者对斯利姆意外决定将其在电话市场上的份额缩减至50%以下投了赞成票，他们似乎认为，这个决定的结果实际上更有益于斯利姆的商业利益。

目前，斯利姆的美洲电信控制着墨西哥70%的移动通信市场和80%的固话市场。

周一，墨西哥总统恩里克•佩尼亚•涅托（Enrique Peña Nieto）在一个墨西哥各电信公司最高层，包括斯利姆•埃卢的长子兼准继承人卡洛斯•斯利姆•多米特（Carlos Slim Domitt）出席的会议上，签署了该项法案。

2013年5月，斯利姆跌下福布斯全球亿万富豪榜首位的宝座，主要原因是市场担心墨西哥新的反垄断监管规定会让他的电信帝国分崩离析，这种情绪导致美洲电信股价大幅下挫。

然而看起来这一威胁似乎重新激励了斯利姆。他计划进一步扩大他在欧洲和拉丁美洲的地盘。周一在提交给墨西哥证券交易所的一份文件中，美洲电信表示它将追加收购奥地利电信（Telekom Austria）23.47 %的股份，从而使美洲电信在这家公司中的持股比例上升至50.8%。

2014年的全球亿万富豪榜上，盖茨凭760亿美元的净资产登上榜首，而斯利姆以720亿美元净资产屈居第二。