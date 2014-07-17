美国宣布新一轮对俄制裁措施 回应乌克兰局势

哈通社阿斯塔纳电,据英国媒体报道，美国政府于当地时间16日宣布了针对俄罗斯的新一轮制裁措施，以回应乌克兰边境紧张局势的升级。这也是今年4月以来美国首次宣布新的对俄制裁。

报道称，新的制裁针对俄罗斯多家大银行，以及能源和防务企业，标志着美国和俄罗斯之间对峙局面的一次"明显升级"。在此之前，美国提出的制裁目标仅仅是多名"被认为与乌克兰局势不稳定有关"的俄罗斯个人以及他们名下的企业。 新的制裁名单中包括了世界最大石油企业--俄罗斯国家石油公司、俄罗斯最大的私营银行--俄罗斯天然气工业银行、俄罗斯最大的独立天然气供应商--诺瓦泰克公司，以及俄罗斯国有开发银行、俄罗斯发展及对外经济事务银行。 其他被制裁的实体还有宣布独立的"顿涅茨克人民共和国"以及多名俄罗斯政府官员。 欧盟各国领导也首次表示有意愿制裁俄罗斯企业，制裁的前提条件是这些公司以物质或财务的方式破坏或威胁乌克兰主权、领土的完整与独立。 他们命令本国外交部长在7月底前拟出应受制裁的人员和公司名单。同时要求本国部长考虑制裁某些人士及公司，前提条件是这些人"曾给决定兼并克里米亚或造成乌克兰东部动荡的俄罗斯决策人士积极提供物质或财务援助"。 美国政府14日指控俄罗斯提供军事设备给乌克兰东部的民间武装，其中包括坦克和火箭发射器等。美国同时指控称，俄罗斯正在俄乌边界地带部署军力。 美国称，俄罗斯持续提供重型武器和其它军事设施给乌克兰"叛军"，并给予财政援助。此外，俄罗斯还允许"极端分子"自由进出乌克兰。