奥巴马承诺提供任何援助協查马航事件

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，马航MH17航班在乌克兰坠毁导致298人罹难，美国总统奥巴马17日发表公开讲话指这是〝可怕的惨剧〞。

奥巴马表示已下令美国国家安全小组与乌克兰政府保持密切联络，承诺将提供力所能及的任何援助，协助调查堕机原因。

奥巴马跟乌克兰总统波罗申科通过电话，强调现场所有证据必须原地留存等待调查。 奥巴马同时向波罗申科保证美国专家将立即提供"一切可能的协助"，并强调现场的所有证据都必须"原地留存"，置于乌克兰境内，直至国际调查人员进行全方位彻查。 波罗申科表示欢迎国际调查人员协助彻查飞机坠毁现场，确保飞机坠毁现场能够得到彻底、透明的调查。 美国白宫说，失事地点的全部证据都必须原样保持在乌克兰境内，直至国际调查人员能够对事故进行全方位检查。 他在原计划于特拉华州就基础设施发表演讲前的简短讲话中说，美国将提供力所能及的任何援助，以确定发生了什么情况及其原因。 奥巴马说，"全世界都在关注有关俄乌边境附近飞机坠毁的报道，看上去这可能是一场可怕的悲剧"。 白宫表示，奥巴马之后致电波罗申科，提出愿意立即提供一切可能的援助。 白宫称，奥巴马在纽约市出席募捐活动时与国家安全小组成员进行谈话，指示部门提供一切必要帮助协助国际社会了解事情真相。 美国的情报部门认为马航客机是被一枚地对空导弹击落的。美国副总统拜登表示飞机坠毁不是事故，他指："形势非常严重，有很多问题需要找到答案，美国将找到答案，并将相应地采取措施。"

另一方面，美国联邦航空管理局（FAA）发出警告，指由于近期发生的事件，禁止所有美国航班经过乌克兰东部空域，直至另行通知。 FAA在声明中称，飞行禁区包括整个辛菲罗波尔和第聂伯罗彼得罗夫斯克的飞行情报区，声明指近期发生的事件显示危险活动持续进行的可能性。声明称，目前没有美国航空公司的航班经过这一空域飞行。 FAA在今年4月曾经发出警告，当时美国联邦航空管理局禁止美国航班飞过克里米亚以及相连的黑海和亚速海区域。