美国确认：马航客机被地空导弹击中并凌空爆炸

人民网芝加哥7月17日电 美国官员证实，侦察卫星提供的跟踪数据显示，在乌克兰东部坠毁的马来西亚航空MH17航班系被地空导弹击落。事发前，这架波音777客机正在一万米高空正常飞行。

目前，美方正抓紧根据卫星数据，推算这枚导弹的具体发射位置。美军情报分析人员正与乌克兰方面密切配合，希望能在现场找到导弹爆炸后的残片，从而确定具体是何种导弹击落这架民航班机。

马来西亚方面表示，这架飞机出事前没有发出任何求救信号，因此空难和可能是飞机"突然爆炸解体"造成的。普遍人为，前苏联制造的"BUK"导弹（SA-11）是本次空难的"肇事者"。

这种导弹可用来拦截巡航导弹、无人驾驶飞机和其他飞机，每台发射车配有四枚导弹（弹头重70公斤），射程32公里，射高20公里。普通客机一旦被这种导弹追击，根本没有生还的可能。

目击者称，这架客机被击中后起火爆炸解体，然后坠落在靠近俄罗斯边境的小麦田中，机上人员全部遇难。在方圆9公里的范围内到处散落着遇难者的遗体、行李与飞机残骸，现场惨不忍睹。

美方称，俄罗斯和乌克兰东部的反政府武装可能是本次空难的肇事者。乌克兰政府宣称，其截获的电话通话纪录显示，反政府武装卷入了本次空难。乌克兰政府和反政府武装都否认制造了本次空难。

虽然现在无法推断，本次空难是"蓄意制造"还是"悲剧性的错误发射"酿成的，但美方认为，一种可能性是乌克兰反政府武装错误地将马航客机当成了乌克兰政府的军用运输机，并向其发射地空导弹。

五角大楼怀疑，乌克兰反政府武装在俄罗斯帮助下发射了缴获的政府军地空导弹。除此之外，乌反政府武装没有能打到1万米的武器。目前，俄罗斯，乌克兰政府和反政府武装都否认卷入本次空难。