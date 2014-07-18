超强台风"威马逊"今日登陆海南广东沿海

哈通社阿斯塔纳电，据中新网7月18日电 中国中央气象台7月18日06时继续发布台风红色预警，今年第9号台风"威马逊"于今天早晨5点钟加强为超强台风级，早晨5点钟其中心位于海南省文昌市东偏南方大约235公里的南海中部海面上，就是北纬18.8度、东经112.9度，中心附近最大风力有16级(52米/秒)，中心最低气压为935百帕。

预计，"威马逊"将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动，强度还将有所增强，将于今天下午到晚上在海南琼海到广东电白一带沿海登陆，预计登陆强度可达15-16级(50-55米/秒)。登陆后，"威马逊"将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱，并有可能于今天夜间到明天凌晨在广西沿海再次登陆，预计再次登陆强度可达13-14级(38-45米/秒)。 18日08时至19日08时，南海大部、西沙群岛及中沙群岛附近海域、琼州海峡、北部湾以及海南沿海、广东沿海、广西沿海将有7-9级大风，其中南海西北部、琼州海峡、北部湾、海南东部和北部沿海、广东西部沿海、广西沿海的部分海域或地区将有10-12级大风，台风中心经过的附近海域或地区的风力有13-16级，阵风可达17级以上；海南大部、广东南部、广西东南部等地有暴雨或大暴雨，其中，海南北部和西部、广东雷州半岛、广西沿海等地的局部地区有特大暴雨(250～350毫米)。 防御指南提示，政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作；相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞；停止室内外大型集会和高空等户外危险作业；加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。