首个“没有曼德拉的曼德拉日”：南非政府号召国民行动

哈通社阿斯塔纳7月18日电，据人民网报道，7月18日为国际曼德拉日。曼德拉于去年逝世后，首个"没有曼德拉的曼德拉日"到来。南非政府于16日呼吁，所有国民在这一天用67分钟的时间，清扫周边环境，包括清理路面垃圾，打扫学校、医院、河道等公众场所。

18日，南非总统祖马及副总统拉马福萨将分别赴东开普省和西北省，参与这一项活动。

南非传播部部长Faith Muthambi表示，国家发展计划中着重谈到治理卫生，总统祖马此前也呼吁，整顿南非各个城市、乡镇、村庄和学校的环境，而政府关于曼德拉日的倡议正与之呼应。

"很多举动虽看起来微不足道，却恰恰是对于健康生活、环境保护的积极实践。"Faith Muthambi说，"每位国民都应投身其中，让国家变得更美，这是一项集体行动。"她同时敦促私营及公共部门，应以环保的方式，妥善处置废弃物。

2009年11日，联合国将每年的7月18日即曼德拉诞辰设立为"国际曼德拉日"，以纪念其在民主运动及公共服务领域的思想和贡献，并号召全球实践曼德拉的精神--每个个体都具备改变世界的力量。

去年12月5日，曼德拉于约翰内斯堡的家中逝世，享年95岁。今年的7月18日也因此成为第一个"没有曼德拉的曼德拉日"。

曼德拉是南非著名的反种族隔离革命家、政治家和慈善家，一生致力于废除种族隔离制度和实现种族和解，消除贫困和不公，被视为南非的国父。他曾在领导反种族隔离运动时，被南非法院判处"密谋推翻政府"等罪名，前后共服刑27年半。 1994年至1999年间，曼德拉任南非总统，是第一个由全面代议制民主选举选出的南非元首。