分析：马航坠机或成乌克兰危机转折点

民航客机在空中发生灾难事故极为罕见。

现代化的民航客机从空中坠落，最典型的原因就是有东西在飞机上爆炸，或者，就这次马航MH17坠毁而言，很有可能是被击落，导弹可能是从地面或者是从空中发射的。

乌克兰当局对事故的原因似乎十分肯定。 乌克兰内政部长的一名顾问表示，马航班机飞行高度大约10000米，被布克防空导弹（Buk missile system）击落。 布克防空导弹 布克防空导弹是俄罗斯制造，北约命名为Sa-11牛虻（Sa-11 Gadfly），是一种中程地对空导弹系统，设计的用途为防御高性能战机和巡航导弹的攻击。 Sa-11比原来的Sa-6导弹系统更为先进，性能更强。 通常，一部导弹载车承载4枚导弹，制导装置和追踪雷达也设在载车上。 坠毁原因 现在，事故的调查取决于获得MH17坠毁前最后时刻的准确和可以证实的数据，才能查出坠毁的原因。 如果马航MH17真的是被乌克兰分离主义叛军运用俄罗斯提供的武器击落的话，那么这一事件很可能会让乌克兰危机引起的辩论出现全盘的变化。 在过去几天，西方国家越来越担心俄罗斯正在加强对乌克兰东部分离主义叛军的军事支持。 经济制裁 北约发言人表示，有越来越多的重型军事装备从俄罗斯的库存地越过边境，到了分离主义叛军手里。 作为回应，美国加强了对俄罗斯的经济制裁，并威胁采取更强烈行动，但是欧盟目前为止没有跟随美国的脚步。 不过，如果俄罗斯有任何涉及马航班机坠毁事故上，那么欧盟采取更强烈制裁的压力就会更大。 同时，国际社会也会重新推动，要求由外交途径来解决乌克兰危机。 （文章摘自 BBC 中文网站）