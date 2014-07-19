马方否认闯入飞行禁区 称飞行航线受批准许可

哈通社阿斯塔纳7月19日电，据中新网援引《联合早报》19日报道，对外界批评马航客机飞过乌克兰上空的航线是不当选择的说法，马来西亚总理纳吉布和交通部长廖中莱先后一再强调，MH17客机的飞行航线是受许可和安全的，也没有任何更改航线的指示。

乌克兰主导调查 马方则全力配合 关于马航MH17客机到底是否被击落、黑匣子的下落等，马来西亚决定将按照国际民航组织的规定，交由乌克兰主导调查，马方则全力配合，并委任两名资深官员代表前往协助。 虽然美国和乌克兰的政府官员都指马航客机是被击落的，不过纳吉布和廖中莱都强调这有待进一步查证，至今没有接到正式通知。不过他们强调，倘若真的是人为击落，这有违国际法与良知，必须将凶徒绳之以法。 对于外界批评马航飞过乌克兰上空的航线是不当选择的批评，两人一再强调，MH17客机的飞行航线是受许可和安全的，也没有任何更改航线的指示。 纳吉布此前通过电视直播发表谈话时，促请有关方面确保赴乌克兰事发地点的马国调查及救援队的安全，同时敦促当局不要干预及破坏任何证据。 他说，他已致电给俄罗斯总统普京，针对马国的上述要求，希望俄方也能给予合作。 此外，纳吉布宣布马来西亚全国即日起降半旗至21日，为MH17罹难者哀悼。他也说，国会下议院将召开紧急会议，提呈动议谴责MH17被击落的惨剧。 接获马航客机出事的消息后，纳吉布18日凌晨连夜召开记者会，并表示："这是悲惨的一天，对马国而言，这已经是悲惨的一年。" 马国已派62人拯救队到基辅 纳吉布指出，当局已经设立紧急行动中心，马来西亚将派遣一支灾难援助及拯救队(SMART)，以及医药队伍飞往乌克兰首都基辅。他已经跟美国总统奥巴马、乌克兰总统波罗申科和荷兰首相吕特通过电话。 乌克兰总统波罗申科向纳吉布保证将会进行全面、完整和独立的调查，并邀请马国委任代表加入。他也承诺会与乌克兰国内的分离分子谈判，设立一个可安全抵达灾区的"人道走廊"。 纳吉布和奥巴马都同意，调查不能受到任何阻扰。"一支国际小组必须能在灾区通行无阻，灾区也不准任何人干扰，或移动残骸包括黑箱。" 原本在北京公干的廖中莱接获消息后立刻返回吉隆坡。他昨天下午抵达后就到机场探望乘客家属，接着在下午4时召开记者会。 他说，马航目前首要关注点是乘客家属，40名马航职员已飞往荷兰阿姆斯特丹协助家属。与此同时，包括消防、医疗、空军与民航代表等的62人小组昨晚已启程飞往基辅。 对于惨祸发生后好些乘客国籍不详而需要查证，廖中莱解释说，这是因为他们是转机的乘客，没有通过阿姆斯特丹的护照检测系统。 MH17客机的航线一样是廖中莱记者会的焦点，媒体追问其他航空公司为了安全已纷纷避开乌克兰上空，马航仍选择该航线是否为了省油或抄近路而罔顾安全；有记者甚至质问这是否是马航的严重疏失。 廖中莱否认这些说法，并重申航线获得国际民航组织批准，国际航空运输协会也说明该区域并非限制区。 他强调，这是一条马航过去数十年都使用的安全路线，马航往来吉隆坡与阿姆斯特丹或伦敦都会途经该区。"这是不实的，就如我所说，马航多年来都采用同一航线，许多国家航空公司也采用这条航线。" 廖中莱举例说，16个亚太航空协会的会员中，就有15个在这条航道飞行。他也说，马航早前已发文告指出事的飞机运作一切如常，并确认其飞行与通讯系统可如常操作，而客机也没有发出求救信号。 马来西亚国防部长希山慕丁也否认客机出事是因为闯入飞行禁区。据他了解，马航数架客机，及其他航空公司如泰航及巴基斯坦国际航空，在事发后仍使用该航线。"因此，航线错误而酿祸的传言是不能令人接受的。" 此外，马航发表声明说，出事客机飞行记录良好，机上所有通讯系统也运作正常；飞机最后一次检查是在本月11日，下一次检查原定在8月27日。声明指出，这架飞机机龄17年，产于1997年7月，总飞行时间7万5322小时，共11434个周期。