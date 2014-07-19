中国国家主席习近平促客观公正调查马航客机坠毁

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道，马来西亚航空公司客机在乌克兰东部坠毁，正在阿根廷访问的中国国家主席习近平对马航空难遇难者表示哀悼。习近平在与阿根廷总统克里斯蒂娜共同会见记者时表示，期望以公正、客观方式对事件展开调查，尽快令真相大白。习近平表示，对马航客机坠毁事件感到震惊，对死难者表示哀悼，并对他们的家属表示慰问。

7月17日，马来西亚航班MH17从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的途中，在乌克兰东部顿涅茨克州附近坠毁，机上298人全部遇难。

乌克兰政府指责叛军发射导弹击落马航客机，而反对派则指责是乌克兰政府军所为。马来西亚、美国和澳大利亚等国都要求国际调查人员能不受限制地前往出事地点，寻找真相。 早些时候，中国常驻联合国代表刘结一在联合国安理会紧急会议上表示，"中国坚持对此次事件进行独立、公正和客观的调查"，同时"呼吁各方对调查予以配合和合作"。 刘结一在安理会乌克兰问题公开会上说，国际民用航空安全必须得到确保。当前重点是查明真相。 刘结一指出："在查明真相前，各方都不宜匆忙作出结论，进行主观推断，或相互指责。" 中国常驻联合国代表刘结一还表示，中方对马来西亚航空公司MH17航班在乌克兰东部坠毁感到震惊和痛心，对遇难者表示深切哀悼，并向他们的家属表示诚挚慰问。 刘结一还表示，乌克兰局势持续动荡，武装冲突和暴力事件频发，造成人员伤亡和财产损失，中方深表关注，希望各方从维护乌克兰各族人民利益考虑，从维护地区和平稳定大局出发，采取冷静、克制态度，避免冲突和对抗加剧。