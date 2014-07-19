安理会召开紧急会议 各方呼吁查明空难真相

哈通社阿斯塔纳7月19日电，据新华网报道，联合国安理会１８日就乌克兰局势召开紧急会议，就１７日发生的马航客机空难，安理会成员及有关国家代表呼吁尽快查明真相，并追究责任。

安理会本月轮值主席、卢旺达常驻联合国代表加萨纳在会议开始前向媒体宣读声明说，安理会呼吁根据国际民航准则对马航空难进行全面、彻底、独立的国际调查，并追究相关责任。安理会进一步强调，各方需要立即为调查者提供进入空难现场的通道，以确定空难原因。 会议正式开始前，全体与会成员为马航空难遇难者默哀。除安理会成员外，乌克兰、印度尼西亚、荷兰、马来西亚、菲律宾、比利时等国代表也受邀与会。 联合国负责政治事务的副秘书长费尔特曼在会上说，显然这是故意击落民航客机，秘书长潘基文对此表示强烈谴责。联合国愿为调查提供全力合作，并正与国际民用航空组织保持联系。他还提到，世界卫生组织一名工作人员也在空难中遇难。他表示，希望空难事件能够促成结束乌克兰东部冲突的真正的持久努力。他将在数日内赶赴基辅。 中国常驻联合国代表刘结一在发言时说，国际民用航空安全必须得到确保。当前重点是查明真相。在查明真相前，各方都不宜匆忙作出结论，进行主观推断，或相互指责。中方支持对此次事件进行独立、公正和客观的调查，也呼吁各方对调查予以配合和合作。 俄罗斯常驻联合国代表丘尔金在发言中指责乌克兰民航机构未尽到有关义务，对事故负有责任。乌克兰常驻联合国代表谢尔盖耶夫则引述了一些报道，认为有能力击落这一客机的防空系统来自俄罗斯，而且乌克兰境内"恐怖分子"拥有此类武器。 美国常驻联合国代表鲍尔说，必须允许国际调查人员立即、全面、无障碍地抵达空难现场。俄罗斯、乌克兰和乌东部民间武装应当同意和支持立即停火，以协助调查。 马来西亚常驻联合国代表侯赛因•哈尼夫说，马来西亚要求对事件进行全面、独立、透明的国际调查，马来西亚已获得乌克兰当局邀请参与调查，将尽快派两名代表前往基辅。