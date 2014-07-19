瞄准中国游客消费能力 纽约旅游业

哈通社阿斯塔纳电，据美国中文电视报道，看中了中国海外游客的强大消费能力，纽约州长库默昨天宣布，纽约州旅游项目"我爱纽约"将大力拓展中国市场，吸引中国人过来游玩。

库默办公室昨天发布声明表示，除了年初已在北京、上海、广州和成都设立办事处，宣传纽约旅游好去处之外，纽约州内即将在奥本尼等地开展多个名叫"为中国做好准备"的研讨会，加强对旅游业和商界培训，以增进对中国消费者的了解，帮纽约能更好地从估值高达1020亿元的中国游客市场当中分一杯羹。而这不仅能为纽约州带来可观的收入，还能创造丰富的就业岗位。 库默在今年5月的第二届纽约旅游业峰会上承诺，将使纽约成为全球最具吸引力的旅游目的地。他表示，发展中国市场是实现这一承诺的最重要步骤。库默办公室援引一份消费者调查说，纽约是中国游客最喜爱的旅游目的地之一，而超过半数前来纽约的游客会在这里旅游7到13天。 一项最新的数字显示，自库默2011年担任州长以来，纽约州已经花了1亿6100万元用于打广告宣传自己的旅游和商业环境。去年访问纽约州的游客总数达到了2亿1880万人次，直接花费高达592亿元。