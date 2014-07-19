俄企业依赖中国贷款，美国制裁效果待观察

随着针对俄罗斯的最新一轮制裁出炉，美国财政部表示，此举已"提高了俄罗斯关键企业经济孤立的代价"。这些企业包括：国有油企俄罗斯石油公司（Rosneft，简称俄油），以及天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom，简称俄气）旗下的银行。不过，这种孤立并未触及这些企业对中国贷款越来越深的依赖。在俄罗斯自然资源行业中出现的这一趋势，将削弱针对该国油气企业融资能力的制裁的效力。

能源企业构成了俄罗斯经济的中流砥柱。该国油气合计的能源出口量超越了沙特阿拉伯，而由此带来的收入支撑了总统弗拉基米尔•V•普京(Vladimir V. Putin)的军力。俄油是世界上最大的上市油企，日产量约为410万桶。 考虑到在西伯利亚荒野之中钻井及铺设管线的巨额成本，这些企业严重依赖廉价的资金来源。在这方面，中国人一直乐于配合。 德意志银行(Deutsche Bank)驻俄罗斯油气分析师帕维尔•库什尼尔(Pavel Kushnir)表示，"我们认为，俄油或诺瓦泰克(Novatek)的运营和融资绝不会受到任何影响。"诺瓦泰克是周三列入制裁名单的又一家俄罗斯能源企业。 "有一种可能性是，中国的银行会利用当前局势来试图抬升融资成本，不过这只是猜测而已，"他说。"我想，不会有任何影响。" 制裁措施针对的范畴十分有限，因此莫斯科的一些分析人士认为，它们在很大程度上是象征性的。他们表示，更大的意义基本在于，发出隐含的威胁信号：倘若危机拖延下去，更多制裁将接踵而至。 "最重要的是市场情绪，"莫斯科经纪公司BCS金融集团(BCS Financial Group)的首席经济师弗拉基米尔•蒂霍米罗夫(Vladimir Tikhomirov)说。"如果乌克兰局势没有改善--似乎不太可能--就还会有新的制裁。那样就会影响到与所有新债务问题有关的风险溢价。" 第三轮制裁的确有所突破，针对的是俄罗斯主要经济部门的大型上市企业。这些最新的制裁措施规定，禁止美国银行及投资者向四家俄罗斯公司提供期限超过90天的贷款。这四家企业分别是：俄油、诺瓦泰克、俄罗斯天然气工业银行(Gazprombank)，以及该国的对外经贸银行--开发与外经银行(VEB)。 此举重创了俄罗斯股市。俄油的股价下跌了4.3%。俄罗斯Micex指数本已从首轮制裁后的低谷恢复元气，但此次下挫了2.6%。 对新制裁名单上的一些公司而言，后果可能会相当严重。在禁止与美国进行业务来往的八家军工企业中，就有卡拉什尼科夫集团(Kalashnikov Concern)。该公司是AK突击步枪及其民用版本赛加(Saiga)的生产商。后者在美国市场上颇受欢迎。近些年来，公司产量的30%左右销往美国这一世界第一大的民用枪支市场。 卡拉什尼科夫集团的母公司俄罗斯技术集团公司(Rostec)发表声明，抱怨制裁"对多家俄罗斯与美国企业之间的合作造成负面影响，并可能撕裂双方的互信"。 尽管最新一轮的制裁不太可能造成巨大的痛苦，但俄油等俄罗斯能源企业或许不得不在满足自身的融资需求上更富创意。比如，中国过去已证明是个不错的资金来源地。 在与西方关系紧张的时期，俄油曾反复转向中国借贷。比如2005年，俄油从中国贷款60亿美元（当时约合490亿元人民币），来收购尤科斯石油公司(Yukos)的资产。今年第一季度末，俄油通报欠有410亿美元（约合2540亿元人民币）的商业债务，债主多数为西方银行，另有250亿美元为石油预付款。分析人士估计，其中约有200亿美元是来自中国的融资。 俄油没有披露与中国之间的预付款协议的细节，或是其金额上限。不过，德意志银行的分析师库什尼指出，去年秋季，俄油用预付款偿还了欠西方银行的部分债务，而这些预付款很可能来自中国。这表明，预付款的条件至少与商贷差不多优惠。 普京今年5月对中国进行了国事访问，期间诺瓦泰克与中方达成协议，将利用其资金在北冰洋亚马尔半岛的萨贝尔港建造一座液化天然气工厂。这座工厂意在利用北冰洋逐渐融化的货运航线来向亚洲市场供气。本周三，诺瓦泰克成为被列入制裁名单的又一家能源企业。在普京的那次访问期间，俄气也与中国谈成了一项未来供气的预付款协议。 然而，假如制裁进一步扩大，俄油等企业或许会发现自身的处境愈发艰难。 蒂霍米罗夫认为，倘若欧洲的银行按美国的指示行事，俄油又最终被全球流动性最强的美元债券市场排除在外，它就不可避免地要付出更高的利息。 那样的话，可能会让俄油正在进行的多个大型项目复杂化，包括在北冰洋钻探和收购摩根士丹利(Morgan Stanley)石油部门的计划。"俄油将不得不保障自身的收支平衡，要么削减成本，要么做出停止项目的决定，"蒂霍米罗夫说。 （文章摘自 纽约时报 ）