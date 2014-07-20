马航空难：美国批评坠机现场保存粗疏

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,美国对乌克兰东部马航空难现场的潜在证据遭到干扰表示"不可接受"，并认为这对死难者的尊严与遗属来说都是"侮辱"。

抵达顿涅茨克拉格博沃村现场的多名BBC记者报道，遇难者遗体被移送到区内不同地点，坠机现场并无任何恰当的封锁保护措施。

美国国务院星期六（7月19日）晚发表的声明还说，华盛顿深切关注亲俄罗斯武装阻挠欧洲安全与合作组织监察员"安全与不受约束"进入MH17客机坠毁现场视察。 马来西亚首相纳吉布稍早前在Facebook上发表长篇留言，促请乌克兰亲俄武装面对这起严重事故"向受影响国家与无辜的受害者展示怜悯之情"。 纳吉布还说，MH17的黑盒子必须依据国际民航组织的有关规定来处理，"作为黑盒子的拥有者，其（数据）复原工作必须由马来西亚来进行"。 纳吉布表示，马来西亚的调查队伍已经抵达基辅，他也要求交通部长廖中莱和外交部长阿尼法尽快前往基辅，以确保马方调查团的工作能不受干扰。

"时间无多"

载有298人的MH17星期四（17日）从荷兰阿姆斯特丹飞往马来西亚吉隆坡，在亲俄罗斯民兵控制的乌克兰顿涅茨克境内坠毁。 客机怀疑遭飞弹击落，亲俄武装与基辅政府互相指责是对方所为。 美国国务院发言人普萨基在声明中说，欧安组织的观察员星期五（18日）只准逗留现场75分钟，星期六只有不足三小时。 美方认为必须尽快展开全面、可靠且不受阻挠的国际调查。 其他西方国家也持续要求俄罗斯对乌克兰叛军施压，全面配合调查。 荷兰首相鲁特表示，他已经向俄罗斯总统普京表明，他能向外界显示自己能够帮忙的时间已"所余无几"。 英国外相哈蒙德召见了俄国驻英国大使，表示"全世界的眼睛"正看着俄罗斯，看它是否会履行承诺，帮助坠机调查和善后事宜。 俄罗斯则否认在乌克兰问题上煽风点火，反指世界多国于调查尚未开始之际就发布空难原因，从而对调查进展施压。 俄新社星期六引述俄罗斯外交部说，莫斯科对此"感到困惑"，并呼吁乌克兰冲突双方允许国际专家进行调查。