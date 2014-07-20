中国天津市公安局局长武长顺遭调查

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，中纪委宣布，天津市政协副主席、天津市公安局局长武长顺涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。中纪委星期天（7月20日）的公布并未交代武长顺所涉及的具体违纪违法嫌疑，但在武长顺落马前，中纪委第五巡视组于9日向天津市反馈巡视情况。

据中纪委当时公布，巡视组提及据群众反映，当地"国有企业大案要案频发，城市建设领域腐败问题突出"，"‘一把手'违纪违法案件多危害大"。

目前有关武长顺落马的背景信息有限，也未知其是否已被采取强制措施。 据新华社报道，武长顺13日仍有出席"计算机病毒防治技术国家工程实验室"的成立典礼，并且发表讲话。 其他媒体指出，武长顺11日仍带领警方领导出席电台热线节目，解答夏季治安、交通秩序等问题。 "交警博士" 据中国《人民日报》旗下中国领导干部资料库网站所示，武长顺1954年1月于天津出生，拥工商管理硕士、工学博士与高级工程师资格，但有关资料并未透露其学历出处。 武长顺1970年加入天津警队担任交通大队民警，此后一直在市公安局交通部门任职，直到2003年不再兼任市局交通管理局局长为止。 同年，武长顺开始参与武警管理，2005年11月起兼任中共天津市委政法委副书记，2011年10月起担任天津市政协副主席，但仍继续掌管警队。 上海《东方早报》旗下澎湃新闻网指出，武长顺的仕途生涯全部在天津度过，并且一直在天津市警队工作44年，相当罕见。 澎湃新闻指出，2007年6月，时任天津市政协主席宋平顺自杀后，曾传出武长顺被牵涉在内。不过有关说法并未得到独立证实。 该报道指出，武长顺、宋平顺和2006年底落马的天津市检察院检察长李宝金在天津市政法系统有交集。武长顺是在2003年宋平顺和李宝金获擢升后得到提拔，成为天津市公安局局长。