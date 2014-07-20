以色列扩大对加沙地面攻击

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，以色列表示，在加沙加大了地面行动打击哈马斯，当地居民说见证冲突开始13天以来最猛烈的炮火。以色列军方在声明中表示，投入"更多兵力"，加入在加沙的"反恐行动"。

在新一轮空袭中，周日（7月20日）四名巴勒斯坦人丧生，其中包括两名儿童和哈马斯一名高级官员的儿子。

联合国秘书长潘基文周日将在卡塔尔与巴勒斯坦领导人阿巴斯会谈。 联合国表示，潘基文此次中东之行旨在帮助以色列和巴勒斯坦"结束暴力，找到出路"。 不过，联合国表示，周末加沙的死亡人数还在继续上升，巴勒斯坦方面至今已经有超过350人死亡，其中绝大部分是平民。 自以色列总理内塔尼亚胡7月8日发动军事行动以来，以色列方面有五名士兵和两个平民死亡。 以色列对加沙展开10天的空袭和海上封锁也未能停止从加沙发出的火箭攻击后，以色列国防军向加沙派出了地面部队。 以色列方面表示，地面行动对打击哈马斯的地道系统很有必要，因为空中打击不足以破坏哈马斯的地道。 与此同时，联合国警告说，在加沙学校开设的庇护所内，超过5万巴勒斯坦人的供给即将用光。 联合国官员说，从加沙出逃避难的人数远比预期要高，以色列和埃及边境都已经对加沙居民关闭。 包括埃及、卡塔尔、法国和联合国在内的调停外交努力至今还没有取得任何进展。