金正恩：亚运会有助韩朝关系改善

哈通社阿斯塔纳7月21日电，据新华网援引朝鲜媒体报道，最高领导人金正恩在观看朝鲜男子国家足球队比赛时说，朝鲜参加在韩国仁川举办的亚洲运动会有助于改善朝韩关系。

朝韩代表１７日就朝鲜参加 亚运会事宜举行工作会谈，不欢而散。此后两天，朝鲜媒体连续就此指责韩方，威胁放弃参赛。

不过， 朝鲜中央通讯社２０日报道，金正恩对将参加仁川亚运会的男足代表队考核赛作指导，表示满意，对朝鲜国脚在亚运会上的表现“充满期待和兴趣”。

金正恩说，朝鲜运动员参加亚运会，“将是改善北南关系、消除彼此不信任的重要契机”，希望他们为民族和解与团结、增进同世界各国的友谊与和平积极作出贡献。

金正恩还说：“神圣的体育运动决不能成为不良势力的政治筹码，这是我们的原则立场。”

韩国联合通讯社援引分析师的话报道，金正恩这番话似乎意在向韩国施压，由此可见，朝方似乎有意与韩方举行新一轮工作会谈，继续讨论有分歧的议题。

第１７届亚运会定于９月１９日至１０月４日在韩国西部港口城市仁川举行。朝方先前宣布，将派出３５０人组成的体育代表团和３５０人拉拉队参加此次亚运会，均为朝方赴韩参加体育赛事最大规模。

然而，朝韩在板门店进行工作会谈时，就朝鲜代表团经费、拉拉队规模、朝鲜国旗尺寸等议题分歧较大。朝方随后说，韩方态度“虚伪”，朝方可能“彻底重新考虑”是否参加亚运会。法新社报道，韩方在反驳的同时表示，费用问题仍可讨论。