巴以冲突一日超百人丧生 潘基文谋停火穿梭中东

哈通社阿斯塔纳7月21日电，据中新社报道，持续近半月的巴以冲突20日遭遇“血腥星期天”，当天即有超过百人丧生，局势极为严峻。联合国秘书长潘基文穿梭于中东多国，以寻求立即停火之道。

20日据报是以色列本月早些时候对加沙发动军事打击以来，“以巴双方人员死亡最惨烈的日子”。巴勒斯坦方面称当天至少有99人丧生，数百人受伤，其中大部分为妇女和儿童；以色列方面称13名以军士兵当天在针对加沙的地面攻击中死亡。

巴方称，自以军攻击加沙以来，已有437人死亡，数千人受伤。以军方面则已有18名士兵阵亡。联合国表示已有超过8万人为逃离战火前往难民营避难。

联合国秘书长潘基文20日在其“穿梭外交”的首站卡塔尔发表声明，称他此次中东行的心情“非常沉重”，指出“太多的妇女和儿童受难，太多的平民整日生活在恐惧之中”。

潘基文说，他已经接获20日加沙的严重人员伤亡报告，对以色列地面攻击造成平民伤亡表示谴责。他强调，以色列必须保持最大限度地克制，全力保护平民。

潘基文表示，卡塔尔是推动实现巴以恢复和平的重要国家，他希望他的到访能够推动巴以实现立即停火。他说，“加沙的伤口现在必须止血”。

潘基文的“穿梭外交”日程安排紧张，他接下来计划与巴勒斯坦国总统阿巴斯举行会晤，接着他会前往以色列会晤以总理内塔尼亚胡等。他还会前往埃及和科威特等国。

以军本月8日以阻止巴方武装人员向以色列发射火箭弹为由，向加沙地带发起“护刃行动”。以方和哈马斯曾于17日进行了短暂的人道主义停火，而停火时限过后，以军称哈马斯仍在发射火箭弹，并于当晚向加沙地带发起大规模地面进攻，巴以冲突全面升级，流血事件不断发生。