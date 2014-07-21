法国总统奥朗德被曝或下月与传绯闻女星完婚

哈通社阿斯塔纳7月21日电，据中新网援引台湾"联合新闻网"21日报道，法国总统奥朗德有可能在下个月60岁生日的时候，与此前传出绯闻的法国女星茱莉•嘉叶结婚。这一消息还没有得到官方证实。

今年年初，奥朗德遭八卦杂志爆料称已与女星茱莉•嘉叶秘密约会。在两人的地下情曝光后，奥朗德随后宣布与时任法国"第一女友"崔威勒分手。 包括法国《南方日报》等多家媒体报道，奥朗德与茱莉•嘉叶预计8月12日结婚，公开俩人的地下情。 奥朗德曾有过3任女友，分别是罗雅尔、瓦莱丽和嘉叶。 罗雅尔是法国美女政治家，与奥朗德共同生活20多年，生有4个孩子。现年61岁的罗雅尔被人称为法国政坛的"神奇女性"，很长一段时间里，奥朗德无法摆脱难以隐忍的绰号是"罗雅尔先生"。 2007年6月，罗雅尔在总统选举失败一个月后，突然宣布与奥朗德分手，并直接点明分手原因是奥朗德有了第三者。当时不少法国网站称瓦莱丽就是"小三"。 瓦莱丽现年49岁，法国资深女记者，与奥朗德相恋8年。 现年41岁的嘉叶是法国知名电影、电视剧演员，曾参演过50多部电影，也是两个孩子的母亲。嘉叶一头金发，天生丽质。