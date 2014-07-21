乌拉圭总统:苏亚雷斯禁赛没用处 他该去医院治疗

哈通社阿斯塔纳7月21日电，据外媒报道，由于咬了基耶利尼，苏亚雷斯遭到了国际足联的重罚。他不但被罚9场停赛，而且4个月内不能参与任何与足球有关的事情。这意味着苏亚雷斯虽然加盟巴萨，但却无法在近期随队训练。在FIFA开出罚单之后，乌拉圭总统穆吉卡就曾炮轰FIFA高层都是老混蛋。如今在接受《圣保罗页报》采访时，穆吉卡再次出言维护苏亚雷斯。

"这孩子这里有问题，"穆吉卡用手指向了头部，"他太生气了，他无法控制自己的情绪。在这种情况下，他应该被送往医院，并且接受精神科医生的治疗。他的这种问题，无法靠禁赛来解决。"

苏亚雷斯的禁赛，直接导致乌拉圭无缘世界杯八强。如今，巴萨又成了直接受害者。巴萨为苏亚雷斯支付天价转会费，但他却无法参加训练。如果FIFA禁令不被解除的话，苏亚雷斯的上半赛季就基本报销了。如今的巴萨，正打算为苏亚雷斯上诉到国际体育仲裁法庭。

在世界杯上，另一名巴萨射手内马尔表现出彩，不过他险些因祖尼加的飞膝而瘫痪。不过如今的内马尔，已经基本康复了。女友布鲁娜在社交网络上发了自己和内马尔的合影，当时内马尔参加布鲁娜新电视剧的推广会，并且与布鲁娜共进晚餐。照片上的内马尔满面笑容，他似乎已经从世界杯出局和重伤的双重阴影中走出。