以色列加沙行动 双方遭受最血腥之日

哈通社阿斯塔纳，据ＢＢＣ报道，以色列方面表示，自从周六对加沙地带进行地面攻击以来，已经有13名士兵丧生，该国士兵自从对加沙行动开始以来死亡人数共达到18人。

以色列方面的死亡人数要比以色列上一次在2008-2009年对加沙进行地面攻击整个行动当中的死亡人数还要多。

据报加沙地带至少87人在周日的攻击中丧生，其中67人来自同一地区。

加沙地带的伤亡人数在周末急剧增加，自从以色列开始对该地区进行打击以来，巴勒斯坦方面称，该地区的死亡人数已经超过425人。而受伤人数已经超过3000人。

这是自从以色列多日攻击加沙以来，双方遭受伤亡最严重的日子。



巴勒斯坦总统阿巴斯表示，在加沙东部西杰亚区的死亡事件是"屠杀"，

而以色列总理内坦尼亚胡则说，虽然有士兵伤亡，但是仍然会继续进行在加沙的军事行动。



他说，以色列政府对于士兵的死亡感到"心痛"，但是加沙事件应该归咎于哈马斯而不是以色列。

联合国表示已经有81000人逃离家园，暂时躲避在61个难民营中。有目击者称看到街道上可以看到尸横遍地。

本来巴以双方同意暂时停火，以便进行人道援助，但是这个停火仅仅维持了不到一个小时，双方互相指责对方违反停火条例。



联合国表示，很多丧生者是平民。

联合国秘书长潘基文将在卡塔尔与巴勒斯坦领导人阿巴斯会谈。



联合国表示，潘基文此次中东之行旨在帮助以色列和巴勒斯坦"结束暴力，找到出路"。

以色列对加沙展开10天的空袭和海上封锁也未能停止从加沙发出的火箭攻击后，以色列国防军向加沙派出了地面部队。