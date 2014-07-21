伊朗履行临时协议 处理高浓度浓缩铀

哈通社阿斯塔纳电，据ＢＢＣ报道，根据国际原子能机构的消息称，伊朗方面已经根据与美、俄、中、英、法、德六国签署的有关限制其核计划的临时协议的规定开始处理其浓度最高的浓缩铀。

伊朗同意停止提炼浓度高达20%的浓缩铀。同时还采取稀释、转化等措施处理其库存的浓缩铀。

高浓度浓缩铀可用于制造核武器，不过，伊朗坚持说，其核计划是用于和平目的。 国际原子能机构发布的报告显示，伊朗方面已经履行了为期六个月的临时协议规定，停止一定浓度的浓缩铀提炼，以获得国际间减轻经济制裁。 伊朗在今年1月份同六国签署的这项临时协议在周日（7月20日）到期，不过由于伊朗和六国没有能够在截止日期之前达成全面协议，并同意继续谈判，决定将全面协议谈判期限延长4个月。 这四个月的延期时间显示出在，虽然伊朗方面已经履行临时协议中的义务，但是永久消除争议仍然面临很大的困难。 六国希望伊朗方面能很大程度地减少浓缩铀项目，以确保该国无法生产核武器，而伊朗方面则表示该国的核项目处于和平目的，并希望对该国的制裁尽快取消。 伊朗和西方国家多年来一直都局势紧张，但是在代表改革派的鲁哈尼当选伊朗总统以来，局势环节，并带来了目前的核谈判结果。 根据去年11月24日在日内瓦达成的协议，伊朗暂停提炼丰度为20%的浓缩铀的提炼，并且并同意把将近210公斤的浓缩铀进行稀释或转化。 "成功之举" 对于伊朗的履行临时协议义务，美国方面表示这个过渡协议是"成功之举"。 在周日国际原子能机构的报告之后，伊朗方面将会获得总值为42亿美元中最后一笔5.5亿美元的资金。 而在未来的四个月的延长期内，伊朗海外资产帐户中的28亿美元资产还将解冻，不过作为交换，据悉伊朗将把所有丰度20%的浓缩铀氧化物转变成用于民用核反应堆的燃料。 美国方面也指出，由于多年来的经济制裁，伊朗在海外还有超过1000亿美元的资产被冻结。