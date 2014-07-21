普京：任何人都不应将马航坠机事件用于自身狭隘自私的目的

哈通社阿斯塔纳7月21日电，据俄新网报道，俄罗斯总统弗拉基米尔•普京表示，任何人都不应将马航波音客机在乌坠毁用于自身狭隘自私的政治目的。

"俄罗斯 24"电视频道播出普京声明称："我想就顿涅茨克上空发生的可怕悲剧事件再次表明俄罗斯如何看待目前的乌克兰局势。我们曾不止一次呼吁交战各方立即停止流血冲突，坐到谈判桌前。"

他表示："可以确信地说，如果6月28日乌克兰东部没有恢复军事行动，这场悲剧就一定不会发生。与此同时，任何人都不应也没有权力将这场悲剧用于实现自身狭隘自私的政治目的。这种事件不应使人们分裂，而应使人们团结起来。"

普京认为："有必要尽一切努力确保国际专家在空难现场的工作安全。目前顿巴斯、顿涅茨克的代表、乌克兰紧急情况部代表和马来西亚专家已经在那里开展工作，但这还不够。"

他强调："应在国际民航组织和相应国际委员会的领导下组成名副其实的专家组到坠机现场展开工作。需要尽全力保障小组的全面和绝对安全，保障其工作所需的人道主义走廊。"

上周四，马来西亚航空一架从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的波音777客机在乌克兰东部坠毁，机上共有298人，包括85名儿童和15名机组人员。机上所有乘客全部罹难，无人生还。