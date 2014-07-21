《中国当代史》哈萨克文版发行仪式在阿拉木图举行（组图）

哈通社阿斯塔纳电，《中国当代史（１、２、３集）》哈萨克文版发行仪式今天在阿拉木图国家图书馆举行。

该书由中国中央民族出版社哈萨克文编辑部翻译，阿拉木图市鄂尔浑出版社出版发行。 《中国当代史》第一集讲述的是１９４９年至１９５６年的历史事件。第二集讲述的是１９５６年至１９６６年中国在社会主义建设中进行的各种尝试。第三集讲述的是中国在１９６６年至１９７６年间经历的"文化大革命"。这一场革命使中国共产党、中国和中国人民遭受严重灾难，第三集对"文化大革命"发生的原因和造成的后果进行了深入分析。

阿拉木图市鄂尔浑出版社社长、作家迪达合买特•阿希姆汗，剧作家苏里唐乃里•巴里巴哈里耶夫，中国中央民族出版社哈萨克文编辑部主任巴合提别克•托合塔森出席发行仪式。 中国中央民族出版社哈萨克文编辑部主任巴合提别克•托合塔森在发行仪式上说："国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。开展图书交流活动是做好心相通的基础性工作。相信通过在哈萨克斯坦举办中国图书的发行仪式，会让更多的中国图书进入哈萨克斯坦市场，更多的中国图书被哈萨克斯坦人所了解，会对两国人民的友谊产生持久、深入的影响，相信中哈人文交流会越来越深入、前景会越来越广阔。"