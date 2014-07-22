马航空难：联合国通过决议确保公正调查

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，联合国安理会周一（7月21日）通过了有关马航空难事件的相关决议，要求为坠机调查人员进入由乌克兰反叛组织控制的空难事发地点提供安全通道。

包括俄罗斯在内的安理会所有15个成员国都投票赞成该文件。

这份由澳大利亚起草的决议要求武装组织停止一切可能损坏空难事发现场的行动，并要求遇难者遗体受到善待，并把他们归还给家人。 MH17航班7月17日在乌克兰东部坠毁，机上的298人全部遇难。很多西方国家都认为这是被亲俄罗斯的乌克兰反叛组织的导弹击落。 早些时候，三名荷兰法医科学家已经抵达乌克兰Torez市，准备对遇难者遗体进行辨认和鉴定。在遇难者中，荷兰公民占了193名。 之前亲俄罗斯的反叛组织允许在马航空难中遇难者遗体被带到哈尔科夫，交给国际调查专家。 另外马来西亚总理拉萨克表示，航班的黑匣子将会被交给马来西亚当局。 美国总统奥巴马周一（7月21日）就马航失事客机调查工作发表讲话，称国际调查人员应被给予"立即和完全地"前往马航客机的失事地调查机会。 他还说，外交手段仍然是解决乌克兰危机的最佳途径，并敦促俄罗斯"拿出实际行动"配合国际社会调查马航失事客机。