荷兰就马航空难展开战争罪行调查

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，荷兰检控人员已经就马航飞机在乌克兰东部坠机事件展开战争罪行调查。乌克兰政府表示愿意交出调查控制权。

与此同时，三名荷兰法医科学家已经抵达乌克兰Torez市，准备对遇难者遗体进行辨认和鉴定。在298名遇难者中，荷兰公民占了193名。

他们表示，被用来存放遗体的火车将会在周一晚些时候驶到另外一个地点。 乌克兰总统波罗申科已经下令禁止政府军在飞机失事地点方圆40公里的区域内开火或者进行军事行动。 尽管俄罗斯方面否认其对这一惨剧有责任，但国际社会正不断向莫斯科施加压力。 美国方面称，越来越多的证据显示，俄罗斯曾向乌克兰东部的反叛分子提供防空系统，是此次袭击事件的同谋。 美国国务卿克里（John Kerry）表示，美国上月发现有大量的军用物品从俄罗斯被运往乌克兰 但俄罗斯对这些指控矢口否认。俄国总统普京表示，有必要向国际专家提供完整的安全保障，让这些独立调查顺利进行。 马航MH17客机7月17日在从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的途中乌克兰东部顿涅茨克被叛军控制的区域发生空难，据信是被地对空导弹击落。机上298人全部遇难。 联合国安理会呼吁对客机坠毁原因展开完全独立的国际调查。