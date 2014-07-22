法国总统：第二艘西北风级航母的供应取决于俄涉乌立场

哈通社阿斯塔纳电，据俄新网报道，法国将于今年10月向俄罗斯交付首艘"西北风"级直升机航母，第二艘的供应将取决于莫斯科在乌克兰问题上的立场。

为俄罗斯海军建造两艘法国"西北风"级直升机航母的12亿欧元合同于2011年6月签署。首艘航母"符拉迪沃斯托克"号将于2014年开始在俄海军服役，第二艘"塞瓦斯托波尔"号将于2015年入编。 法国总统奥朗德表示，首艘航母的交付工作已就绪。路透社援引法国总统的话称："目前未就可能导致停止供应的制裁做出决定，而第二艘能否交付取决于俄罗斯的立场。" 此前有消息称，美国再次反对法国向俄供应"西北风"级航母。英国首相戴维•卡梅伦周一也称这一交易"不可思议"。 马航客机在乌克兰境内坠毁后，美国和欧盟正就加大对俄制裁力度举行谈判。欧盟大国--法国和德国在欧盟峰会上反对对俄罗斯国防工业实行禁运，伦敦和华沙则坚称有必要实行禁运。英国计划再次提出过渡至第三级制裁（对整个经济部门实施制裁）的要求。法国认为，制裁应停留在第二级（对个人和个别企业实施制裁）。美国已对一系列俄罗斯原料和国防企业采取制裁。