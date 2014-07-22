俄罗斯海军元帅：法国应当履行协议而不应勒索

哈通社阿斯塔纳电，据俄新网报道， 俄罗斯国家杜马国防委员会主席、黑海舰队前司令弗拉基米尔•科莫耶多夫海军元帅周二接受俄新社采访时说，签署的协议应当履行，而不是用制裁和不提供西北风航母来勒索俄罗斯。

这是科莫耶多夫就法国总统奥郎德关于对俄实施新制裁可能放弃供应"西北风"直升机航母的声明做出的评论。

2011年6月，莫斯科和巴黎签署了在法国建造两艘"西北风"级航母合同，合同价值12亿欧元。按计划，第一艘"西北风"级航母将于2014年交付俄罗斯，第二艘将于2015年交付。 科莫耶多夫说："应该履行协议，而不是敲打俄罗斯。马克思的公式‘商品－货币－商品'并没有被取消。" 他表示，俄罗斯最终将自己建造直升机航母，俄罗斯拥有这样的能力。 他还强调说，"西方不喜欢帝国主义的俄罗斯，也不喜欢社会主义的俄罗斯，民主-资本主义的俄罗斯更不喜欢。这只是因为俄罗斯有自己的立场，自己的意见，而且俄罗斯会捍卫自己的利益"。 俄罗斯副总理罗戈津日前怀疑，法国将取消向俄罗斯供应西北风直升机航母的合同。他表示，这意味着废除合同将支付十亿欧元的罚金，而法国人是非常务实的。如果真的取消合同，那么俄罗斯将有理由要求退还已付款，还有返还在波罗的海造船厂制造的船尾。他还说，停止履行合同给法国带来的损失比俄罗斯要多出100倍。