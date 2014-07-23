哈马斯提出停火六条件 埃及拒绝接受受伤民众

哈通社阿斯塔纳7月23日电，据新华网报道，联合国秘书长潘基文和美国国务卿克里21日抵达埃及首都开罗，为规模日渐扩大的巴以冲突进行斡旋。巴勒斯坦方面22日传出消息称，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)提出6个停火条件，但以色列目前尚未对此做出表态。此外，埃及拒绝加沙方面提出通过拉法口岸将遭以军空袭受伤的民众送往埃及救治的要求。

哈马斯提出的停火条件包括，以色列立即停止侵略加沙;终止渗透、扫荡和屠杀政策，不在加沙上空巡视;全面结束对加沙地区的陆地和海上封锁，开放口岸，使加沙港正常工作，电力、燃料、建筑材料和民众所需物资能够进入加沙，保证在12海里内能自由进行渔业活动和航行，人员能在加沙边界地区自由活动，不设立隔离区;取消自上月12日以来对约旦河西岸民众实施的制裁措施，包括释放被关押的巴勒斯坦人，归还扣押的私人和公共财产;停止频繁的行政拘留政策，终止对在押巴勒斯坦人的虐待和惩罚;为遭以色列破坏的加沙重建计划提供便利;为实施上述条件制定时间表。 以色列此轮"护刃行动"开始以来，数次传出停火消息，但都因以色列和哈马斯谈不妥具体条件而未能实现最终停火。哈马斯此次最主要的诉求是希望埃及开放拉法口岸。由于以色列长期封锁加沙地带，拉法口岸是加沙主要的物资进出通道。埃及塞西政府上台后，一直在肃清穆兄会势力，哈马斯与穆兄会关系密切，因此埃及封锁了拉法口岸。此外，由于遭到封锁，哈马斯不能通过银行转账获得外国给予的经济援助，无法给公务员发放工资。据称，卡塔尔和美国都已表示愿向加沙地区提供经济援助。 而以色列除希望与哈马斯的停火协议能在今后较长一段时间内让自己免除火箭弹侵扰外，也不允许停火协议给哈马斯带来"胜利之感"。以色列总理内塔尼亚胡连日来接受多家西方媒体采访，他反复强调，以色列随时准备接受停火协议，拒绝接受停火的是哈马斯。他还表示，停火并非不可实现，只要哈马斯表现出诚意，双方完全可以达成一致。