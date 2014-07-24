美欧航空公司暂停飞往以色列航班

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，在以色列特拉维夫市本古里安（Ben Gurion）国际机场附近一英里外遭到火箭弹袭击后，美国和欧洲航空公司已暂停飞往特拉维夫的航班。

美国联邦航空局下令包括达美航空、美国联合航空和美国航空在内的三家美国航空公司，暂停飞往以色列特拉维夫的航班，禁飞令至少执行24小时。

与此同时，欧洲航空安全组织也敦促欧洲航空公司航班不要飞往特拉维夫。 美国联邦航空局发出禁飞令后，以色列总理内塔尼亚胡敦促美国重新恢复飞往以色列的航班。 内塔尼亚胡要求美国国务卿克里取消美国联邦航空局发出的禁飞令。 早些时候，以色列航空部长表示，本古里安国际机场是安全的，机场受到当局的完全保护，美国航空公司停止飞往特拉维夫的航班没有道理。

欧洲航空安全组织表示，该组织强烈建议欧洲的航空公司航班避免飞往以色列特拉维夫。 即使是在这个消息宣布前，德国汉莎航空公司已表示，决定暂时取消汉莎航空飞往以色列特拉维夫的航班，停飞期限为两天。 荷兰皇家航空和法国航空也表示，在获悉欧洲航空安全组织的通知前，已经暂停前往以色列特拉维夫的航班。 易捷航空、加拿大航空和意大利航空公司亦表示，已经暂停飞往以色列特拉维夫的航班。 英国航空公司在官方推特上表示，"英航正密切监察有关局势。目前的航班仍按计划飞行"。