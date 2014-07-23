中兴扩大在乌兹别克斯坦市场

哈通社阿斯塔纳7月23日电，据环球网援引乌兹别克斯坦《报纸报》消息，中兴欲扩大其在乌兹别克斯坦的市场。

中兴乌兹别克斯坦分公司于2004年开始运行。在过去的一段时间内，中兴实现了一系列商务电信项目，如扩大GSM(全球移动通信系统)网，为Ucell品牌开发第四代LTE(长期演进技术)，为East Telecom公司研发SDH(同步数字体系)电讯传输网，为乌兹别克斯坦电信公司提供基础设施现代化服务，投入生产商用IPTV(交互式网络电视)。 信息电信技术领域是乌兹别克斯坦重点发展方向之一。依靠吸引国外投资，乌兹别克斯坦各种合资企业和项目正在运作当中。其中，位于工业经济区纳沃伊的DSLAM(数字用户线路接入复用器)设备和自ADSL(非对称数字用户环路)处理器生产线已投入使用。该项目就是乌兹别克斯坦电信公司与中兴公司的合作成果。 近年来，中兴始终与乌兹别克斯坦的主要移动运营商(即Coscom公司和Unitel公司)保持顺利合作。而中兴乌兹别克斯坦分公司与Peng Sheng公司联合生产手机。 目前UZTE的产品线具有5款模型，正计划扩大生产，即开始生产完善改进后的新需求模型。中兴乌兹别克斯坦分公司现有工作人员近百名，为提高专业水平，其中许多员工每年都需要参与培训。 2014年，中兴公司在继续扩大在电信领域业务的基础上，还加强与乌兹别克斯坦运营商的合作，为其提供各种创新产品及方案。