普京表示将约束东乌分裂分子

莫斯科--周二，俄罗斯总统弗拉基米尔•V•普京就外交政策发表了一篇简短但涉及内容颇广的讲话。他承诺要发挥俄罗斯对乌克兰东部分裂分子的影响力，同时又向俄罗斯民众表示，客机在乌克兰上空被击落所带来的负面影响是可控的。

普京在对俄联邦安全会议发表的时长13分钟的讲话中说，"目前，我国的主权和领土完整未受到直接军事威胁。" 一些西方国家认为，上周四马来西亚航空的MH17航班是被分裂分子击落的。各方要求俄罗斯对分裂分子进行约束，普京首次对这种要求做出了直接回应。 "有人敦促我们在乌克兰东南部对武装分子施加我们的影响力，"他在演讲中说。这段演讲在国家电视台上反复播放。"当然，我们会竭尽所能，但那样也根本不够。" 普京批评道，在马来西亚官员抵达顿涅茨克接收被击落的波音(Boeing)777型飞机的飞行记录仪时，乌克兰仍在用坦克攻击该地。"我们必须要求基辅官方遵守基本的道德准则，"他语气强硬。"至少暂时实施停火，以便展开调查。" 俄罗斯人纷纷猜测普京的讲话内容，因为不同寻常的是，普京与其国防和安全官员举行会议的消息已于24小时前发布。于是民众中产生的传言指，普京可能会宣布维和部队正在向乌克兰进发。 然而分析人士称，普京重申了俄罗斯的一贯外交政策立场，并再次强调俄罗斯将配合调查，他这样似乎是想淡化矛盾，因为乌克兰事件，俄罗斯数月以来承受了越来越大的压力。 "情况非同一般--俄罗斯受到了极大的压力，"一家外交事务杂志的主编费奥多尔•卢基扬诺夫说。"许多人都有些歇斯底里，认为乌克兰战争是针对俄罗斯开战的序曲，也预示着莫斯科即将发生政权更迭。这次演讲告诉国内人民要镇定。" 卢基扬诺夫及其他专家表示，普京可能是在采取第一步举措，使克里姆林宫疏远分裂分子，这个问题不可能一次性解决，因为在此之前，普京曾表示莫斯科会保护俄罗斯族人，不管他们身居何处，这番表态为他赢得了民众的支持，而且俄罗斯还在今年3月并入了克里米亚。 民族主义者对普京提出批评，称他遗弃了乌克兰的俄罗斯族人。高调的民族主义者亚历山大•G•杜金最近在博客中写道，认为"普京在关键时刻不会背弃民族利益"的念头，"变得越来越不牢固"。 民众对邻国日益严重的冲突感到不安，但同时也感到疲倦，认为双方都有责任。"我想公众越来越觉得事情有些过头了，"研究俄罗斯政治精英的社会学家奥尔加•克雷施塔诺夫斯卡娅说。"大体感觉就像是，看着孩子们在没有家长看管的情况下玩耍，然后他们突然把房子烧了。" 但并不是每个人都认为普京正在寻求解决冲突的方法。乌克兰周二再次指责莫斯科陈兵边境，并为分裂分子提供武器。 普京表示，俄罗斯之所以强大，因为它不依赖国际联盟--这似乎是他对西方领导人的指控的回应，西方领导人称俄罗斯越来越孤立。普京重申，他已经厌倦了外界针对俄罗斯最后通牒式的言论，并警告说，俄罗斯已经准备好迎接北约(NATO)在东欧做出的任何威胁。他还表示，其乌克兰政策背后的动因是阻止乌克兰加入北约。 （文章摘自纽约时报中文网）