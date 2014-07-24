美国发射两颗新型先进间谍卫星 目标指向中国

哈通社阿斯塔纳7月24日电，据新华网援引环球网报道，美国东部时间23日晚间，一枚德尔塔-4运载火箭要从卡纳维尔角空军基地发射，把两颗同步空间态势感知卫星送入轨道，这两颗卫星由此将成为首批发射升空的同步空间态势感知项目卫星。有西方媒体称，美国空军把这种新型先进卫星送入太空旨在暗中监视其他国家卫星，并且能够反击针对美国航天器的可能威胁。那么目标究竟是什么？一些西方媒体和美国官员透露，美国新型间谍卫星目标指向中国。

美国《佛罗里达今日报》23日称，美国空军尚未披露确切的发射时限，但不会晚于当地时间23日晚间10时。法新社23日称，该项目一直被严格保密，直到不久前才公开。两颗卫星将被送入距离地面约3.6万公里的地球同步轨道带，一些至关重要的美国卫星在这一轨道带运行。美国《星条旗报》23日称，美国空军航天司令部司令威廉•谢尔顿上将告诉云集五角大楼的记者们："这对‘街坊哨兵'(指新型间谍卫星)将帮助保护我们在地球高空轨道的宝贵资产，此外它们还将警惕着其他国家可能试图放入关键轨道系统的邪恶能力。"据他所说，鉴于机动能力增强，同步空间态势感知项目卫星能够得到最佳视角去收集其他卫星图像。他表示，比起美国用来监测绕地球物体的其他卫星，这种新型卫星的监测能力有"大的飞跃"，"今天，我们追踪地球同步轨道威胁的方式基本是通过光点。当拍摄天空照片时，我们知道移动的物体是卫星、静止的物体是星星。通过光点和其他手段，我们才能推断一颗特别的(外国)卫星能做什么。"他说，但同步空间态势感知卫星"给予我们一种能力，得以审视位于地球同步轨道物体的完全图像。一张照片胜过一千个推论，因为我们能够真正看到外国卫星。" 法新社称，一般来说，当前对太空的监测主要是在地面进行或从距离地面几百公里的低轨道区域进行。谢尔顿称，美国军方现在公开同步空间态势感知项目部分是由于"美国官方希望向密谋破坏或使美国卫星网络无效的国家发出一条信息，大肆宣传这个项目就是一种‘威慑'，警告对手‘你可以逃跑，但是无藏身之地'"。《佛罗里达今日报》称，今年年初，空军公开了这个机密项目，希望借此帮助防止针对其航天器潜在的攻击性行动。 谢尔顿口中的对手究竟是谁？《星条旗报》称，近年来，中国正在迅速提升空间和反卫星能力。五角大楼担心，在未来的冲突中，中国可能会击落或瘫痪美国军用卫星，而这些卫星对通讯、情报收集和锁定目标极为重要。法新社称，美国高级官员日益担忧中国发射的反卫星武器以及其他可能潜在瘫痪美国通信网络的国家。谢尔顿说："我们在靠近地平线处看到无数反空间威胁。"他强调，空间已经不再是一个"和平圣所"。谢尔顿拒绝详细阐述五角大楼正在发展的挫败敌人反卫星武器的能力。