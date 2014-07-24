俄罗斯仅次于中国被评为最传统国家榜单第二名

哈通社阿斯塔纳7月24日电，据透视俄罗斯网站援引《俄罗斯报》报道，全球领先的市场研究集团益普索（Ipsos Global）公司在20个国家展开的研究结果显示，过去十年间传统的家庭男女责任分配几乎未发生改变，女人主要负责做饭、打理家务和抚养孩子，男人则负责修缮房屋和养家。

研究表明，全球许多国家存在女权主义运动并试图提高女性权利，但这并不能改变人们的生活方式。目前，超过70%的妇女在家中主要负责全家人的饮食和房屋的清洁。但如果说从前女性纯粹从事家务的话，那么现在除了家务，她们还要面临升职和赚钱的问题。男性的情况则未发生改变：只有15%的受访男性表示晚上下班后会为全家准备晚饭，22%的男人会去商店采购，仅有11%的男人会收拾房间。 最有趣的是，俄罗斯在全球最传统国家排行榜中位居第二，中国和英国分别名列第一和第三位。

除了家庭成员间责任分配情况，研究人员还就人们对宗教和家庭观问题的态度进行了分析。结果显示，中国、俄罗斯和英国的受访者中有近半数人认为宗教信仰在自己的生活中扮演重要角色。超过半数的受访者认为孩子应与父母共同生活在合法婚姻的家庭中。