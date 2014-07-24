欧盟成员国与俄经贸关系松紧不同 加强制裁并非异口同声

哈通社阿斯塔纳电,据路透社报道, 如果欧盟真的加强对俄罗斯制裁，那么德国和意大利受到的冲击将最大，而俄罗斯外逃资本将有很大一部分流入英国的海外领地。

从联合国与欧盟数据来看，限制对俄贸易给欧盟各成员国造成的影响截然不同，其中德国面临的风险最大，而瑞典等要求制裁声最响的国家面临的风险则小得多。

因此，尽管美国在马航客机在乌克兰东部坠落之后敦促欧盟加大制裁力度，欧盟考虑限制俄罗斯获取欧洲防务与能源技术的计划很难推行。 由于担心与主要的天然气供应国--俄罗斯闹翻，对于俄罗斯并入克里米亚并支持乌克兰分裂分子，欧盟目前为止的回应只是签证禁令和资产冻结。 欧盟外长周二同意，如果俄罗斯不配合调查马航飞机坠毁事件并阻止武器流入乌克兰，则将扩大对俄制裁。 但是限制对俄贸易将损及欧盟经济。根据欧盟统计局的数据，虽然欧盟28国去年对俄罗斯的商品出口额只占欧盟年出口额的7%，但也高达1,200亿欧元(1,610亿美元)。 欧洲最大的经济体德国在对俄商品出口中占到三分之一的比重，金额约为360亿欧元。出口商品中很多可能会因制裁受到限制：包括国防和能源领域的制成品。 欧盟各国政府对于是否加强制裁，立场存在分歧，这主要取决于自身与俄罗斯的关系紧密程度。德国属于摇摆不定的国家，因为该国在欧洲处于核心地位，而且是欧盟人口最多的国家。 以英国、波兰和瑞典为首的一派力主经济制裁，这三国对俄出口加起来也不及德国。 根据德国的东欧经济关系委员会(Committee on Eastern European Economic Relations)，德国有大约6,200家公司在俄罗斯从事业务，对俄投资达到200亿欧元(270亿美元)，国内约30万个工作岗位依赖于对俄贸易。