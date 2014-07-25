失踪阿尔及利亚客机残骸“已经找到”

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，非洲国家布基纳法索官员说，搜巡人员已经找到了星期四（7月24日）早些时候失踪的阿尔及利亚航空公司航班的残骸。

阿尔及利亚航空公司AH5017航班从布基纳法索飞往阿尔及利亚首都阿尔及尔，原定于格林尼治时间早晨5：10抵达。

但是，航班在起飞50分钟后与地面失去联系，当时飞机正在马里上空飞行，气候恶劣。 布基纳法索官员说，发现飞机残骸的地点在距离布基纳法索边境大约50公里的马里境内，在一个叫Boulikessi的村子旁边。 遇难者尸体 这位官员说，搜巡人员看到了遇难者的尸体，还看到了烧毁的飞机残骸。 布基纳法索民航交通官员此前表示，这架航班飞行途中曾被要求改变航线，避开雷暴雨区。 布基纳法索当局说，失事航班的乘客名单包括27名该国公民，51名法国人，8名黎巴嫩人，6名阿尔及利亚人，5名加拿大人，4名德国人，2名卢森堡人。另外喀麦隆、比利时、埃及、乌克兰、瑞士、马里和尼日利亚各有一人在该次航班上。机组人员均为西班牙人。 连续空难 阿尔及利亚航班的失事使本周空难的死亡人数接近450人。 7天之内三架客机坠毁：阿尔及利亚航班AH5017，马来西亚MH17坠毁298人丧生，星期三台湾复兴航空公司一架内陆客机在澎湖马公机场降落时坠毁，造成48人死亡，10人受伤。