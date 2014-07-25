萨达姆昔日敌手当选伊拉克总统 总理选择更艰难

哈通社阿斯塔纳7月25日电，据中新网援引美国媒体报道，伊拉克领导者于24日选举福阿德•马苏姆(Fouad Massoum)为国家的新总统。这位老牌库尔德政客，也曾是拿起武器反抗萨达姆•侯赛因政权的游击队员。

任命新总统是组建新政府的一个重要步骤，早前国际社会和伊拉克的宗教当权者都曾呼吁尽快确定总统人选，并将其描述为对抵抗越来越强大的逊尼派武装判乱至关重要。 新总统被给予厚望 现年76岁的马苏姆接替了塔拉巴尼，塔拉巴尼自2005年来一直担任总统，并被看作是能团结伊拉克众多派别的罕见人物，但自从2012年底患中风后，他基本上已不在政治场合出现。库尔德人经过在巴格达23日夜间举行的的一次会议后，选择了马苏姆。国会在24日进行了两轮投票，在投出的269张选票中，马苏姆获得了211票，并立即宣誓就职。 尽管暴力在继续吞噬这个国家，但至少在这一天，伊拉克领导人得以颂扬他们挑选出来的新总统。 "每个人都喜欢他，"什叶派国会议员阿巴斯•巴亚提在提到马苏姆时说。"他是一个温和的人，所有的个人都认同他。"他补充说，马苏姆是"一个拒绝分裂的人，而这正是我们想在伊拉克总统身上看到的东西。" 在马苏姆荣升总统的前一周，议会选举了萨利姆•朱布里为议长，朱布里是逊尼派的温和伊斯兰教徒，而这次议长选举是四月份的全国大选后组建新政府的第一步。 马苏姆拥有伊斯兰哲学博士学位，并在美国领导的入侵推翻了萨达姆政权后，帮助起草了伊拉克的新宪法，他的当选被看作是为建立一个包容性的新政府迈出的重要的又一步。 政治分析人士哈希姆•哈希米说，"这肯定是一个巨大的成就。现在已经给提名总理和组建政府铺平了道路。" 他评价说马苏姆和新议长"都很有名，而且被政治进程内部和外部的所有人认可。" 2003年萨达姆倒台后，伊拉克人达成一项非正式的政治交易：总统由库尔德人担任，议会议长是逊尼派阿拉伯人，最强大的位置总理留给了什叶派。 总理选择过程更加困难 接下来的政治步骤是新总理的选择。但现在暴力袭击不断导致平民死亡，由极端的伊拉克与叙利亚伊斯兰国领导的逊尼派武装分子正在加强其对伊拉克北部和西部大片地区控制，这个时候新总理的选择将更加困难且令人担忧。 这个选择过程将决定现任总理努里•卡迈勒•马利基的未来，马利基自2006年以来一直在台上，随着反叛力量不断壮大，他已成为让矛盾日益激化的人物，引发了新一轮的宗教派系暴力。 马利基曾坚决表示，他将寻求第三个总理任期，但是，他想继续掌权的努力看来越来越不可能会成功。美国官员认为马利基已经成为一个引起过多分歧的人物，不能带领伊拉克摆脱目前的危机，这些官员一直在幕后试图推动伊拉克领导人选择其他人。 其他强大派系看来也在形成反对马利基的战线。对伊拉克有巨大影响力的伊朗已经暗示，希望看到一位新领导人，持同样看法的不但包括伊拉克强大的什叶派宗教领袖，以及其他政治派别、逊尼派和库尔德人，也包括占人口多数的什叶派中的许多人。 在对总统进行投票之前，联合国秘书长潘基文出现在巴格达的一个记者会上，他说："伊拉克正面临着生存的威胁，要渡过这一关，就是要通过组建一个具有广泛包容性的政府，一个能够设法解决所有社会群体的担忧的政府，包括安全、政治、社会和经济方面的。" 伊拉克城市仍暴行不断 好像是为了强调该国面临的挑战，就在议会24日投票选举总统的几小时前，在巴格达附近发生对运载囚犯车队的袭击，造成60多人死亡。 当地时间24日黎明时分，一个运载囚犯的车队离开了位于首都北部塔吉市一个军事基地的监狱，前往巴格达的一个更安全的监狱，据一名安全官员说车队在途中遭爆炸袭击。该官员表示武装分子和守卫车队的人在爆炸后发生了枪战。这位官员补充说："至少有54名囚犯在枪战中被打死，另有7名伊拉克士兵被打死。"不过，另一位在塔吉监狱工作的官员说，犯人是在离开监狱后被处决的。 这次袭击与上个月发生的两起事件类似，事件中有几十名受恐怖主义指控被关押的逊尼派囚犯被杀。那两起事件发生的情况很不明朗，但被认为是什叶派占主导地位的政府或下属民兵近期制造的最严重的教派暴行。 几位不愿透露姓名的官员说，在袭击事件中，囚犯被什叶派民兵或政府安全部队处决。四名安全部门消息人士当时曾这样表示，其中一起发生在首都东北巴古拜的一所监狱，有44名逊尼派囚犯在事件中死亡。另一起发生在巴格达南部的希拉附近，有近70名囚犯在公路边被处决。