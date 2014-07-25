分析称骚乱令西非到中亚航线成“危险地带”

哈通社阿斯塔纳7月25日电，据环球网援引台湾"联合新闻网"消息，继马航客机在乌克兰东部遭击落后，一枚由加沙走廊发射的导弹在以色列特拉维夫市郊的主要机场附近爆炸，欧洲与美加往返以色列的许多航班都已取消，地缘政治风险正使航空业绷紧神经。

报道指出，从西非延伸到中亚这块弧形航线，如今成为民航机与乘客面临地对空武器威胁的危险地带。在利比亚，持有肩射导弹的武装民兵部队正试图控制主要机场;非洲萨赫勒区域(Sahel)充斥武器，甚至可见格达费时代的携带型防空系统。 叙利亚内战未歇，上千名军人叛逃并成立新的军队，击落军方的直升机与喷射机。伊拉克则有"基地"组织持续占领军火库。 虽然反恐怖主义和军火专家主张飞航安全大致无忧，但马航MH17班机遭地对空导弹击中一事显示，行经任何武装分子可取得复杂武器的动荡地带，都有其危险。 美国联邦航空总署(FAA)22日禁止美籍航空公司往返以色列本古里昂国际机场(Ben Gurion)至少24小时。达美航空(Delta)、全美航空(US Airways)和联合航空(United)都暂时停飞。 欧洲航空安全署(EASA)虽未禁飞，但"强烈建议"所有欧洲航空公司避开此地。德国汉莎航空(Lufthansa)、法国航空(Air France)、英国易捷航空(easyJet)、希腊爱琴海航空(Aegean)等都取消班机。英国航空(British Airways)航班不变，但将密切留意状况。加拿大航空也取消往返特拉维夫的班机。 全球风险顾问公司Maplecroft 23日公布调查显示，过去一年全球恐怖主义夺走1.8668万条人命，远高于前五年平均值(每年14433人)，但恐怖攻击降至9471件，低于五年均值。Maplecroft表示，这代表恐怖攻击愈来愈致命。该公司将12国列为"极端风险"，伊拉克居首，恐攻事件较第二高的巴基斯坦多两倍。