传承哈萨克书法的老人—吐尔逊别克

哈通社阿斯塔纳7月25日电，据天山网报道，在中国新疆尼勒克县，吐尔逊别克老人被誉为哈萨克书法的传承人。7月11日，天山网记者随该县文化馆馆长巴合达吾列提来到苏布台乡尤喀克买里村，见到了这位德高望重的老人。

说起来吐尔逊别克老人的年纪并不算太大，今年60多岁，但这位担任过尼勒克县苏布台乡乡长、尼勒克县林业局局长的"年轻老人"，从1958年起就师从自己的中学老师哈比肯学习哈萨克书法，掌握了书法的基本要素。随后，又在老师的介绍下，拜近百岁的书法权威阿哈买提•克什拜为师，进一步加深了自己的书法造诣。 但真正让吐尔逊别克的书法技艺突飞猛进的还是基于他对书法的悟性和孜孜不倦的追求。在吐尔逊别克的卧室兼书法室，记者见证了这位哈萨克书法家的简朴与勤奋。房间不大，满屋子最引人注目的就是他的书法作品。趁吐尔逊别克不在，他的儿媳妇介绍说，她公公每天除了练字几乎不会干任何事，什么时候见他，都是趴在桌子上写字。她指着公公书桌上的那些笔说，这些笔都是公公自己制作的，已经用了好几十支了。记者注意到，吐尔逊别克的书桌上全是大大小小、形状各异的木笔，这些由吐尔逊别克一刀一刀削出来的木笔，精致得像一件件艺术品。 据同行的巴合达吾列提介绍，吐尔逊别克有一双巧手，所有哈萨克文字都会被老人表现得惟妙惟肖。令人惊奇的是，他可以用17种结构不同、风格迥异的写法来书写哈萨克语，而哈萨克语的每一个字母他都可以有150种不同的书写写法。更令人叫绝的是，吐尔逊别克还将书法与绘画巧妙地结合起来，从而产生出与众不同的视觉效果。在吐尔逊别克的书法作品中，老鹰、兔子等小动物常常如影随形，使得他的书法作品有时候看上去更像是一座起伏的高山或者涌动的林海，给人以无穷的想象和极强的美感。 实际上，和许多草根书法家一样，吐尔逊别克的起点并不高，他也是从写牌子、横幅、黑板报、小标语、木刻等小玩意开始起步的，他也是沿着投稿、发稿到举办书法作品展、获奖这样的路子一步步成长起来的。与其他草根书法家不同的是，吐尔逊别克的书法之路走得更踏实、更顺畅，成果更为丰富，民族特色更为浓郁。 另外，吐尔逊别克不仅自己钟情于书法艺术，还培养两个儿子对书法的兴趣。据老人说，他的两个儿子也在跟他学习书法，而且已经学得有模有样了。说到这里，老人脸上写满欣慰。