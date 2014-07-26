受马航坠机影响 传普京女儿逃离荷兰居所

哈通社阿斯塔纳7月26日电，据中国日报网报道，本月17日，马航MH17航班在乌克兰空域疑遭导弹击落，机上298人全部遇难，过半受害者为荷兰人。如今，荷兰人对导弹的可能提供方俄罗斯的愤怒情绪与日俱增，现居荷兰的俄总统普京的女儿玛利亚首当其冲。

据英国媒体7月25日报道，马航事故发生后，荷兰政客和民众要求将玛利亚驱逐出荷兰。或许是不堪重压，玛利亚据称已经搬离其原住所，目前去向未明。

玛利亚现年29岁，是普京和前妻柳德米娜的长女。据称，她和34岁的荷兰籍男友乔里特•法森一同居住在荷兰福尔斯霍滕市某高级社区的一套顶层公寓里。法森是一家俄罗斯咨询公司的总裁，他拥有的这套公寓价值约200万美元。

自马航客机失事后，开始有愤怒的民众在网上警告玛利亚"你是时候离开了"，还有人甚至要求当局将其驱逐出境。本周早些时候，荷兰希尔弗瑟姆市市长皮特•布罗尔吉斯作客一档电台谈话节目，公开呼吁将玛利亚驱逐出荷兰。不过，他很快就自己的冲动言论道歉，称自己的要求"不明智"、只是"一时的气话"。

乌克兰亲政府活动人士在网上公开玛利亚在荷兰的住址后，她的日子变得更加不好过。

"马航客机坠落后，我就没有见过她了。"与玛利亚同住一栋大楼的邻居说，"她是去年搬进来的，开始大家并不知道她的身份，也就没什么事。现在马航事故发生了，虽然她不需要为她父亲的行为负责，但我们也不愿意别人到家门口来示威。" 有报道称，玛利亚及其男友可能会返回莫斯科，"在那里他们能得到更好的保护"。