乌克兰副总理格罗伊斯曼被任命为代总理

哈通社阿斯塔纳7月26日电，据中新社报道，25日，乌克兰官方任命代理总理的命令已被公布，原政府副总理弗拉基米尔·格罗伊斯曼将取代先前辞职的亚采纽克，代行政府总理职务。

乌克兰时任总理亚采纽克因政党执政联盟破裂和政府提议受阻，于24日向议会提交辞呈。25日，乌克兰政府官方网站刊登命令，任命乌克兰副总理格罗伊斯曼为代理政府总理。 格罗伊斯曼在当日举行的新闻发布会上表示，自己本身无意出任政府总理。他希望亚采纽克能继续担任政府总理一职，"以便乌克兰能够在复杂的条件下，为诸多棘手的问题找出正确答案"。 格罗伊斯曼称，当前乌克兰政府是在"非常正常的模式下工作"，他将尽一切努力，使得政府内阁工作保持稳定。 他并称，自己赞同此前乌克兰政府作出的对俄罗斯实施制裁的决定。"政府作出该决定时，我在哈尔科夫。但我对该决定十分赞成"。 格罗伊斯曼于1978年出生于乌克兰中西部城市文尼察，2002年当选文尼察市委员会议员。2006年当选该市市长。2014年2月成为乌克兰副总理。今年7月17日，被任命负责领导马航MH17空难事故调查委员会工作。