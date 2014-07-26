中国四川惊现世界最大水栖昆虫（图）

哈通社阿斯塔纳7月26日电，据中新网报道，巴掌大小，外形像蜻蜓，头部却长了一对长长的牙齿......日前在中国青城后山出现这样一种怪虫，让当地村民吓了一跳。昨日，记者从成都华希昆虫博物馆了解到，原来这是一种叫越中巨齿蛉的水栖昆虫。据博物馆馆长、高级生物工程师赵力介绍，此次发现的越中巨齿蛉为四川地区首次发现，也是迄今为止世界发现过的现存最大水栖昆虫标本。

"巨型蜻蜓" 吓坏青城山回家村民 "这个长的像蜻蜓一样的东西是什么啊，还长了牙齿？"本月16日晚，在青城后山，几名路过的村民被路灯下几只长牙的"巨型蜻蜓"吓了一跳。这个怪虫长着两对长长的翅膀，外形酷似蜻蜓，头部有一对长牙。其中一位胆大的村民伸出手想去抓住其中一只。"小心它咬你，万一有毒怎么办？"一旁的村民连忙提醒道，随后有人回家取来筷子，将几只"巨型蜻蜓"夹进了塑料口袋，大家一数总共有六只。"说来也巧，当时我和同事正在青城山考察。"赵力说，几个村民提着袋子很兴奋地就过来找他。 长相凶猛 却是"素食爱好者" 经赵力鉴定，这几只"巨型蜻蜓" 是一种叫越中巨齿蛉的水栖昆虫，"越中巨齿蛉在四川是首次发现。" 据了解，巨齿蛉是一种广翅目昆虫，头部前端都长着一副巨大的牙齿。虽然长相凶猛，但越中巨齿蛉成虫并不捕食动物，其巨大的牙齿是为了咬开树木表皮，吸食流出的汁液。目前全世界已知的8种巨齿蛉，有6种分布在中国，而这次发现的越中巨齿蛉是第一次在四川境内出现。 随后赵力对标本进行了测量，他发现其最大翅展达到21厘米，体长15厘米，"过去被公认为现代生活最大水栖昆虫，是产于中南美洲等地一种叫‘直升机豆娘'的蜻蜓，两翼张开时宽度最大记录只有19.10厘米，头顶到腹部末端的体长12厘米也比此次发现的一只雄性越中巨齿蛉短了近2厘米。"此次青城山中发现的这几只巨齿蛉是已知现存的世界上最大水栖昆虫。" 水质优良 奇虫频繁"光顾" 青城市 今年以来，青城市先后发现仙女虾、越中巨齿蛉等奇虫。是什么原因导致这些罕见昆虫频频出现？"这些昆虫一直生活在我们身边，只是之前我们没有太关注罢了，另一方面也是因为我们的生态环境越来越好了。"赵力说："像巨齿蛉这种对水质非常敏感的生物，当水体发生污染，或者酸碱度突然改变时，它们是无法适应的，就会迅速在这一水域消失。它们也被称为‘水质指标昆虫'。"