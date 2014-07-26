穆里尼奥：德罗巴属于切尔西 签他绝非感情用事

哈通社阿斯塔纳7月25日电，据中新网援引BBC中文网报道，穆里尼奥再次签下36岁的前锋德罗巴，主帅感叹"魔兽"属于切尔西。

德罗巴2004至2012年征战切尔西，获得了10座奖杯，包括2012年的欧冠冠军。穆里尼奥表示签约德罗巴绝非感情用事。他说："如果我签他回来，是因为他可以增强球队实力。" "魔兽"在2004年7月以2400万英镑转会费从马赛加盟，他帮助切尔西赢下了三次英超冠军、四次足总杯、两次两赛杯和一次冠军杯。他在2012年欧冠决赛对阵拜仁慕尼黑打入制胜点球，随后离开俱乐部加盟上海申花。 在短暂效力中超后，德罗巴于2013年1月前往土超俱乐部加拉塔萨雷，他在余下赛季上场13次，进球5粒帮助俱乐部夺得联赛冠军。在接下来的赛季，德罗巴出场32次，打入10个进球，并且闯入冠军杯16强--输给了切尔西。加拉塔萨雷未能卫冕联赛冠军，他们位居亚军排在费内巴切之后。 在2012年球迷投票评选中，德罗巴当选为切尔西最伟大的球员。 穆里尼奥说："我们知道他的一心向往属于自己的地方，我们觉得迪迪埃属于我们。我们签他回来不是因为他打入了切尔西历史上最重要的进球，而是因为我需要一名助手。我们要赢比赛，而迪迪埃士全欧洲最好的射手之一。他适应英超的能力很强，我们不是感情用事。"德罗巴除了司职前锋，还担任穆里尼奥助理。 斯坦福桥的前锋阵容包括：德罗巴、新签约的科斯塔，托雷斯，租借回收的卢卡库和莫塞斯。