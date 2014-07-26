天山脚下的哈萨克民俗风情叼羊赛表演（组图）

叼羊赛，姑娘追，骑手草场赶马，原生态歌舞表演......7月19日，天山脚下的哈萨克风情村中国新疆托克逊县克尔碱镇通沟村上演了一场激情与速度、传奇与浪漫的精彩演绎，一年一度的哈萨克民俗风情叼羊赛在这里精彩呈现。

当天，天山脚下的通沟村草滩成了热闹的舞台，通沟村的牧民们身着节日的盛装，迎接远道而来的客人。"这是我在村子里见到来人最多的一次，大家心里都特别高兴，人多吗，玩起来有意思。"忙着招呼游客的哈萨克牧民吐吾力汗•达瓦依看着现场爆棚的人气，抑制不住心中兴奋，像个孩子一样开心。现场，乌鲁木齐、吐鲁番、托克逊等地赶来的游客所乘车辆把通沟村大大小小的空地都填了个满满当当。

当天的叼羊赛场地在天山脚下一片草滩上，紧挨着一片油菜花地。现场人潮如涌，参加叼羊赛表演的骑手们在彩旗围起的场地上作着奔跑的动作。策马扬鞭奔腾在天山脚下的草滩上，天山、油菜花地作为天然背景幕布，如潮的人群为之喝彩加油，那该怎样一种酣快淋漓的感觉。看着骑手们扬鞭策马在场地上疾驰往返，现场的游客不约而同的投以羡慕的目光。

正像吐吾力汗•达瓦依老人所介绍的，当天大约有400多辆、2000余名游客参加当天的活动，成为托克逊县又一次人气爆棚的旅游活动。现场，游客们与通沟村牧民一起分享着叼羊赛、姑娘追的激情与浪漫。天山雪山、油菜花地成为天然的大幕布，哈萨克牧民的纯朴热情让来到这里的每个人都有一种宾至如归的感觉。开心的笑容写在了现场每个人的脸上，不论是通沟村的牧民，还是来到这里的游客，大家尽情享受这份激情与浪漫带来的快乐。 （文章摘自 天山网 ）