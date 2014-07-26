荷兰将派遣军事人员保障客机失事地点安全

哈通社阿斯塔纳电，据华尔街日报报道，荷兰首相吕特周五称，荷兰正在与包括澳大利亚在内的其他国家合作，将向乌克兰东部派遣军事部队，保障马来西亚航空航班失事地点的安全，本周末之后就可能做出决定。

吕特在国会向议员们做简报时表示，荷兰和多国正在努力合作，预计周六或周日就会做出决定。

马航17客机失事地点位于乌克兰叛军把持的区域内，使得搜索298具遇难者遗体的努力变得更复杂，也妨碍了调查工作。欧洲安全与合作组织（简称欧安组织)派驻乌克兰的官员周四说，客机坠毁已过去八天，但失事地点仍然没有安全保障。 荷兰政府周四晚间向议会发送了一份所谓的通知，这通常是准备执行军事任务的第一步。

但吕特警告称，鉴于该地区复杂的地缘政治状况，能否执行军事任务还非常不确定。他称，俄罗斯和控制该地区的亲俄罗斯反政府武装可能将此视为敌对行为。

吕特称，必须权衡地缘政治方面的影响，如果俄罗斯不同意就无法执行这样的任务。

失事客机上的荷兰籍遇难者人数最多。荷兰目前计划派遣40名没有配备武器的军警前往失事地点，但吕特坚持要求这些军警只能协助法医调查并保持低调。

吕特称，军警去那里并不执行军警的任务，荷兰原本还可以派出消防员前往失事地点协助工作。